Поздравление с днем комсомола вызвало спор в казахстанском парламенте

Агитплакат ВЛКСМ. Фото с сайта Gelos.ru

Между депутатами Мажилиса (парламента) Казахстана на заседании в понедельник, 29 октября, разгорелся спор о целесообразности поздравлений с Днем комсомола, передает КазТАГ . В начале заседания вице-спикер Владимир Божко предложил вспомнить период обретения независимости Казахстана, становления и 27-летнего развития, «и при этом отметить тот большой вклад, который внесли в это бывшие комсомольцы, прошедшие школу комсомола, выросшие в его рядах и получившие опыт организационной, хозяйственной и политической работы, который пригодился при строительстве суверенного Казахстана». «В зале практически все эту школу прошли, и хотелось бы отметить это и напомнить о хороших делах нашей молодости», – отметил он.

Как передает InformБЮРО, коллегу поддержал член комитета по аграрным вопросам Сергей Звольский. Он также поздравил всех присутствующих с днем комсомола. В ответ депутат партии «Ак жол» Азат Перуашев заявил, что такого праздника нет. «Я, коллеги, хотел бы напомнить, в каком государстве мы живем. Мы живем в независимом Казахстане. У нас в календаре нет таких праздников. Если для кого-то это личный праздник, поздравляйте друг друга лично, пожалуйста. Не на официальном заседании Мажилиса», – заявил он.

В свою очередь депутат Ахмет Мурадов пожурил коллегу. «Я хотел бы поблагодарить Азата Турлыбековича за то, что он напомнил, в каком государстве мы живем. На самом деле 25 октября, мы так пропустили, но очень долго отмечали как день республики, день, когда была принята декларация о государственном суверенитете Казахстана. Поздравляю, Азат Турлыбекович. И то, что мы сегодня можем так говорить уверенно с позиции партии, я думаю, что это ваше прошлое, комсомольская закалка позволяет вам так себя вести. Будьте здоровы!» – подчеркнул парламентарий.

Полемику прервал вице-спикер Мажилиса, который попросил депутатов выступать по существу и не отклоняться от темы заседания.

День рождения комсомола отмечается 29 октября. В 2018 году ВЛКСМ исполняется 100 лет. 29 октября 1918 года, на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи было принято решение о создании Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ). Позднее эта организация дважды переименовывалась: в 1924 году ей было присвоено имя Ленина, а в 1926-м в названии появилось слово «всесоюзный». Комсомольцы считались «помощниками и резервом» КПСС. Они участвовали в коллективизации и комсомольских стройках. Распался Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи практически одновременно с СССР – 27 сентября 1991 года. XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ тогда объявил историческую роль комсомола исчерпанной и заявил о самороспуске организации.