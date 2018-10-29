Узбекские автомобили вернулись в российские автосалоны

Ravon R4. Фото с сайта Ravon.ru

Партия автомобилей марки Ravon производства GM Uzbekistan поступила в автосалоны российского города Уфа. Об этом сообщает «Российская газета»

«Цены еще не утверждены, поэтому машины пока купить нельзя», — рассказал менеджер уфимского автосалона.

Он предположил, что цены на автомобили превысят миллион рублей ($15,2 тысячи), таким образом Ravon покинет бюджетную категорию.

По информации «Российской газеты», за седан R3 в максимальной комплектации дилер намерен просить 1.000.050 рублей ($15,2 тысячи), за аналогичный R4 – 1.089.000 ($16,5 тысячи), тогда как ранее они стоили 579.000 ($8,8 тысячи) и 629.000 рублей ($9,6 тысячи)соответственно.

С июня 2018 года в России не было зафиксировано ни одной продажи автомобиля компании GM Uzbekistan. В итоге автомобили марки Ravon исчезли из российских автосалонов. Сообщалось, что это связано со сменой руководства в узбекской компании. Также пояснялось, что компания рассматривает возможность поднять цены на 200 тысяч рублей ($3100), чтобы машины, экспортируемые в Россию, были не дешевле продаваемых в Узбекистане.

Как пояснил глава «Узавтосаноата» Шавкат Умурзаков, поставки прекратились потому, что они стали убыточными: из-за введения утилизационного сбора в РФ стоимость автомобилей возросла примерно на $1400. Чиновник сообщил, что уменьшение себестоимости продукции на 11% позволит в ближайшее время вернуться на российский рынок.

Под брендом Ravon компания GM Uzbekistan начала экспортировать свои автомобили с октября 2015 года.