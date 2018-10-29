Казахстан подписал с Украиной договор об экстрадиции граждан

Павло Петренко и Кайрат Кожамжаров. Фото с сайта Prokuror.gov.kz

Казахстан и Украина договорились о взаимной выдаче граждан, подписав соответствующий международный договор. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.

Соглашение было подписано 29 октября в Астане генпрокурором республики Кайратом Кожамжаровым и министром юстиции Украины Павло Петренко. Они также подписали договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам, который позволяет правоохранительным органам обеих стран проводить процессуальные действия на территории каждой из них. «Заключение подобных соглашений создает необходимую правовую базу для эффективного сотрудничества в сфере противодействия преступности и защиты прав граждан», — говорится в сообщении надзорного органа.

После церемонии подписания документов украинскую делегацию ознакомили с деятельностью Центра правоохранительных услуг казахстанской генпрокуратуры, а также рассказали о проектах ведомства по цифровизации уголовного и административного производства и его работе в сфере международного сотрудничества.

Напомним, одним из последних случаев, когда Казахстан добивался экстрадиции своих граждан из Украины стало дело журналистки Жанары Ахмет. Казахстанка приехала в Украину в марте 2017 года и подала прошение о предоставлении политического убежища. Власти Казахстана обвиняют Ахмет в мошенничестве при операциях с недвижимостью, ее объявили в розыск по линии Интерпола. Ахмет же утверждает, что на родине против нее возбудили несколько дел за ее журналистскую деятельность, в частности за освещение протестных акций оппозиции. Год назад украинские власти арестовали журналистку и поместили ее в СИЗО, однако в начале октября этого года Верховный суд Украины обязал Государственную миграционную службу предоставить казахстанке статус беженки.

За последнее время Казахстан заключил договоры об экстрадиции и правовой помощи по уголовным делам с Вьетнамом, Румынией и Болгарией. Всего республика подписала более 60 подобных соглашений. Между тем нередко международные правозащитники призывают государства отказаться от экстрадиции граждан Казахстана на родину, так как там им может угрожать политически мотивированное преследование и пытки.