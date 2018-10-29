Лидер сборной Казахстана по тяжелой атлетике переквалифицировался в тренера

Илья Ильин. Фото с сайта Kapital.kz

Четырехкратный чемпион мира, казахстанец Илья Ильин отказался от выступления на чемпионате мира по тяжелой атлетике, который пройдет в Ашхабаде с 1 по 10 ноября текущего года. Ильин отправится на соревнования в качестве тренера, сообщает Tengrinews

«Я очень долго думал, как об этом сказать народу Казахстана, что я не буду выступать на чемпионате мира. В итоге решил объявить об этом здесь и сейчас. Я не буду выступать на чемпионате мира, потому что у меня обнаружили травму позвоночника. Причем довольно серьезную. И, честно говоря, под вопросом вообще моя дальнейшая спортивная карьера. Но ничего, унывать не буду, все в порядке. Я еду в Ашхабад как тренер. Буду выводить на помост Нижата Рахимова, потому что мы с ним целый год работали вместе», — заявил Ильин.

Также тяжелоатлет подчеркнул, что из-за двухлетней допинговой дисквалификации не смог восстановиться и провалил подготовку. Ильин отметил, что, если получит разрешение докторов, начнет подготовку к чемпионату Азии-2019. По его словам, травма была обнаружена в 2016 году — протрузия межпозвоночных дисков, а восемь месяцев назад врачи во время обследования увидели еще несколько грыж позвоночника.

Илья Ильин четыре раза становился чемпионом мира (в 2005, 2006, 2011 и 2014 годах). Дважды брал «золото» Олимпийских игр (в 2008 и 2012 годах).

В 2016 году ряд ведущих казахстанских тяжелоатлетов был уличен в употреблении станозола. Международный олимпийский комитет дисквалифицировал и лишил наград предыдущих Олимпиад Илью Ильина, Майю Манезу, Зульфию Чиншанло, а также бывшую супругу Ильина Светлану Подобедову. Сразу после того, как стало известно о сроках дисквалификации, Манеза и Подобедова заявили о завершении спортивной карьеры. Ильин и Чиншанло решили остаться в спорте и весной текущего года вернулись к тренировкам. В июне Ильин официально сообщил о своем возвращении в спорт и поблагодарил за это Нурсултана Назарбаева. Ранее, в ноябре 2016 года, министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы назначил на тот момент дисквалифицированного за допинг Ильина на должность советника главы Дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва. Тогда спортсмен также благодарил главу государства «за то, что он не оставил в беде».

В сентябре текущего года Илья Ильин выиграл чемпионат Казахстана. В начале октября Федерация тяжелой атлетики Казахстана опубликовала список спортсменов, которые примут участие в чемпионате мира в Ашхабаде, в их числе был и Илья Ильин.