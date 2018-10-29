Туркменская элита начала скупать квартиры для сохранения капиталов

Олимпийский городок в Ашхабаде. Фото с сайта Orient.tm

Туркменские чиновники и крупные бизнесмены начали скупать квартиры в Олимпийском городке в Ашхабаде, чтобы сохранить капиталы на фоне обесценивания маната. Об этом 29 октября сообщило издание «Хроника Туркменистана» («ХТ»).

Стоимость квартир в элитных новостройках составляет от 780 тысяч до 1 миллиона 315 тысяч манатов ($223-376 тысяч по государственному курсу или $39-66 тысяч по курсу черного рынка). На покупку жилья можно взять кредит на 30 лет под 1% годовых, но 10% от стоимости все равно надо выплатить сразу. Издание «Альтернативные новости Туркменистана» («АНТ») 15 октября передавало, что в условиях экономического кризиса мало кто из граждан страны может позволить себе такие затраты. Гражданин со средней зарплатой вряд ли сможет накопить на первоначальный взнос, но даже если ему это удастся — на выплату кредита в последующие 30 лет будет уходить весь совокупный доход двух работающих членов семьи.

Однако теперь источники «ХТ» заявили, что квартиры в Олимпийском городке все-таки активно раскупаются. Покупателями стали представители элиты, которые опасаются хранить свои накопления в манатах. Официальный курс маната с 2015 года остается неизменным — 3,5 маната за доллар. Но конвертация валюты в стране затруднена, и большое значение обрел курс «черного рынка», который стабильно растет. В июне 2018 года «черный» курс достиг почти 30 манатов за доллар. После этого власти оказали на рынок серьезное давление, и к июлю курс упал до 14-15 манатов. Но после этого рост возобновился, сейчас курс составляет 18-19 манатов.

По словам источников «ХТ», представители элиты покупают квартиры себе, детям, внукам и другим родственникам. Нередко квартиры остаются пустыми, так как используются только для вложения денег. Некоторые покупатели признаются, что рассчитывают, что за 30 лет в стране что-то изменится и полностью отдавать кредит не придется. Помимо квартир, чиновники и бизнесмены скупают коттеджи в пригородах.

Строительство Олимпийского городка в Ашхабаде было начато в 2010 году, в церемонии начала стройки принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В городке расположены стадион «Олимпийский», Паралимпийский комплекс, медицинский центр и еще около 30 объектов. В 2017 году на территории городка прошли Азиатские игры в закрытых помещениях. Стоимость спортивного комплекса оценивается в $5 млрд. На территории городка расположены 14 двенадцатиэтажных жилых домов, решение о продаже квартир в которых было озвучено в августе 2018 года. Формально приоритет при продаже предписано отдавать многодетным семьям, жильцам коммунальных квартир и семьям, имеющим на иждивении инвалидов.