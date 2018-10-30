Молодежная сборная Таджикистана завершила выступление на Чемпионате Азии по футболу

Футболисты сборной Таджикистана. Фото с сайта ФФТ

Сборная Таджикистана U-19 в четвертьфинале Чемпионата Азии-2018 уступила национальной команде Южной Кореи со счетом 0:1 и завершила участие в турнире. Об этом сообщает Soccerway

Молодежные сборные Таджикистана и Южной Кореи в возрастной категории U-19 ранее между собой не играли, однако фаворитами этой пары являлись корейские футболисты. Таджикистан на прошлом континентальном турнире также вышел в четвертьфинал, где был разгромлен Японией 0:4. При этом центральноазиатская команда никогда не принимала участие в мировых первенствах. Южная Корея — регулярный участник чемпионатов мира и двенадцатикратный победитель чемпионатов Азии. Кроме того, Таджикистан вышел в плей-офф турнира благодаря победе Китая над Малайзией в последнем туре группового этапа, а корейцы свою группу выиграли уверенно, набрав семь очков в трех матчах.

Несмотря на преимущество корейцев, игра с таджикистанцами получилась грубой. Футболисты обеих команд получили 11 желтых карточек (6:5 в пользу корейских футболистов). Игроки Южной Кореи много атаковали, таджикистанцы старались грамотно действовать в обороне и контратаковать. В конце первой половины встречи удача улыбнулась левому вингеру корейцев Чон Сэ Чжину, который отправил мяч в ворота голкипера центральноазиатской сборной Шохруха Киргизбоева.

Во второй половине встречи таджикистанцы добавили в агрессии, но кроме желтых карточек это ничего не принесло. Южнокорейские футболисты имели возможность увеличить разрыв в счете, но не воспользовались своими шансами. Голов в этом матче зрители больше не увидели. Таджикистанские футболисты отправляются домой, а корейцы в полуфинале сыграют со сборной Катара.

В остальных четвертьфинальных матчах Катар обыграл Тайланд (7:3), Япония оказалась сильнее Индонезии (2:0). В еще одном матче Австралия встретится с Саудовской Аравией.

Молодежный Чемпионат Азии проходит в Индонезии. Стартовал турнир 18 октября, завершится 4 ноября. В соревнованиях принимают участие 16 сборных, разбитых на четыре группы по четыре команды. В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Действующий чемпион континента — сборная Японии.

Женская сборная Таджикистана U-19 не смогла завоевать путевку на Чемпионат Азии-2019, уступив в трех матчах отборочного турнира с общим счетом 1:15. Таджикистанок разгромили Тайвань (0:7), Южная Корея (0:3) и Бангладеш (1:5).