Проект видеоблогера Дениса Говорухина «Города Побродимы». Легенда о недостроенном минарете и последний ужин в Хиве

Хивинская лепешка. Кадр из видеоблога Дениса Говорухина

Узбекистан настолько разнообразен, что здесь даже искушенный и требовательный турист найдет для себя развлечения. И государство стремится расширить список услуг. Например, в Навоийской области планируется проведение гонок на верблюдах на специальных фермах. В начале августа президент республики Шавкат Мирзиёев поручил развивать в стране медицинский туризм.

В апреле этого года с Узбекистаном познакомился московский видеоблогер Денис Говорухин, который снял серию репортажей о своем путешествии. Автор проекта «Города Побродимы» побывал в старинных городах, на озере Айдаркуль, полазил по горам… Но стоп! Рассказ о горных восхождениях еще впереди. Пока же продолжим прогулки по удивительной Хиве.

Денис настолько был очарован древней Хивой, что посвятил этому городу целых три серии. В заключительном эпизоде «Города Побродимы» познакомят зрителей с легендой о строительстве самого высокого минарета в Азии - а также с особенностями местных блюд. В частности, вы узнаете, почему хивинские повара предпочитают использовать говядину, а не баранину. В общем, путешествие продолжается…

Особенности местной кухни

Очень интересно во всех поездках наблюдать за настоящей, не показной жизнью горожан. Но продолжу свой рассказ. В предыдущей части мы с вами расстались на крепостной стене.

Продолжим отсюда же. Это странно, но пока не видно толп туристов. Возможно, их повезли обедать. Съездим и мы. Для того, чтобы поесть настоящий хивинский плов, нам рекомендовали покинуть Ичан-Калу и проехаться до бывшего керамического завода. Здесь располагается кафе, в котором вроде как делается самый что ни на есть хивинский плов. Плов отличается по многим параметрам, например, здесь в нем нет нута – желтого большого гороха, и повара не режут крупные куски мяса. К тому же блюдо не такое масляное, здесь значительно меньше масла, рис более рассыпчатый, и морковь порезана явно по-другому, не соломкой, как в Ташкенте или, скажем, Бухаре.

Главное отличие — хивинский плов делается с говядиной, а не с бараниной, как я пробовал до этого плов в Узбекистане. Порция стоит 22 тысячи сумов ($3, здесь и далее указаны цены по курсу на момент поездки – апрель 2018 года). Наверное, дело в том, что я очень люблю баранину. И поэтому хивинский плов меня не впечатлил. К сожалению, совсем не волшебный.



Хивинский плов. Кадр из видеоблога Дениса Говорухина



Отдельная история — местные лепешки. Одна лепешка стоит 3 тысячи сумов ($0,3). Как рассказал владелец кафе, в городе на улицах они не продаются, потому что все готовят хлеб дома. Купить лепешку можно только в магазине. Во всяком случае, внутри Ичан-Калы купить их невозможно — нет этих точек с женщинами, которые торгуют на улице. Но вполне можно встретить вот такую картину — хозяйки пекут лепешки для обеденного стола. По-моему очень здорово — ешь только что приготовленное, с пылу с жару. Нас угостили, очень вкусно, спасибо огромное. Деньги взять категорически отказались.

Сувениры и недостроенный минарет

Хива — потрясающе интересный для прогулок город. Такое ощущение, что попал в восточную сказку. Сувениры тут купить можно, конечно же, на каждом шагу. В принципе, всё то же, что и в других городах Узбекистана. Шапки вот только разве. Как-то неожиданно в жаркой Хиве увидеть в продаже меховые головные уборы. Но иностранцы с удовольствием покупают. А вот - знакомые уже нам зороастрийские символы в виде керамических плиток.

Услышали стук — не поленитесь, подойдите, посмотрите. Это местный мастер создает очередной шедевр. И привлекает туристов к магазинчику, в котором шедевры можно приобрести.

Есть здесь знаменитый недостроенный минарет. Его строитель (мастер) сбежал, узнав, что хан собирается его казнить, чтобы мастер не построил нечто подобное где-нибудь в другом месте.

Но это легенда. На самом же деле хан, который задумал построить самый высокий на тот момент минарет на Востоке, когда работы были выполнены на треть, погиб в очередном сражении. Дело его, к сожалению, никто не продолжил. Теперь минарет, который должен был стать самым высоким, зовётся коротким. Кальта-Минар. Но всё равно он выгодно отличается от всех своих собратьев. Где вы еще такой видели?



Недостроенный минарет. Кадр из видеоблога Дениса Говорухина



Рядом отдыхает верблюд. Конечно, за определенную плату с ним можно сфотографироваться. Но если честно, выглядел он очень несчастным. Вечером мы его обнаружили за запертыми дверями какого-то сарая.

Последний ужин в Хиве

Ужинать решаю не в ичанкалинских кафе, ориентированных исключительно на иностранного туриста, а потому дорогих. Да и любимой мною баранины тут не найти. Как объяснила владелица одного из центральных ресторанчиков — европейцы не любят не то что вкус - запах блюд из баранины. Ну и местный общепит перестроился под тех, кто приносит городу деньги. Потому и самсы с бараниной тут нет.

Поужинаю в заведении, которое любят и посещают местные. Как такое отыскать? Очень просто. Выходите из крепости, ловите такси и просите водителя отвезти в кафе, где ест он сам и его друзья.

Здесь мы попробовали такие блюда, как «джиз» — это такое мясо, «хива ижжони» — сырой фарш. Вроде как рецепт попал сюда из Венгрии. «Тухум барак» — это вареники с начинкой из яиц, тыквы, сыра либо чего-то еще. Выпили напиток, который называется «ок чой» (белый чай). Это водка, разливаемая в рюмки из обычного чайника.

Сытые и довольные, возвращаемся на крепостную стену понаблюдать за закатом. Завтра мы простимся с Хивой. Которая полюбилась, впечатлила и запомнилась навсегда.

***

А дальше у меня по плану — чимганские горы. Там попробуем зеленую самсу, поднимемся на Чимган, побродим по дну Чарвакского водохранилища. Будет очень интересно!

Денис Говорухин