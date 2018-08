Новости Центральной Азии «Такие же дети», только наши. На фестивале в Киргизии «Фергана» представит свой фильм 07.08.2018 12:49 msk, Фергана Кыргызстан Россия Права человека Общество Культура и искусство Кадр из фильма «Такие же дети» Фильм «Такие же дети» пару месяцев назад презентовали в московском «Доме Ферганы». Даже название фильма вызвало тогда бурные споры. Кто-то считал, что это звучит оскорбительно – дети все одинаковы, зачем уточнять, что они «такие же»? – Потому что де-факто они не такие же, – терпеливо объяснял главный редактор «Ферганы» Даниил Кислов. – Они не такие же в глазах российского обывателя хотя бы потому, что они дети мигрантов и беженцев, а значит – непонятные и опасные. Но мы настаиваем на том, что на самом деле они – такие же. И мы очень хотим, чтобы это поняли те, кто их окружает. Фильм «Такие же дети» снимался день за днем, материала было достаточно, благо занятия с детьми проходят в самом «Доме Ферганы» – Кислов бесплатно предоставил помещение. Рассказывать о центре можно было бы долго, однако скажем несколько самых, на наш взгляд, важных вещей. В интеграционном центре «Такие же дети» работают волонтеры. Работают бесплатно, и атмосфера здесь очень теплая, домашняя. Здесь нет страха перед учителем, зато есть доверие и взаимное уважение, чего, кажется, недостает детям в обычной жизни. Центр не зря называется интеграционным. Задача его – не просто адаптировать детей, а интегрировать их в окружающую действительность, сделать так, чтобы ребенок стал неотъемлемой ее частью. Многие не понимают, зачем вообще нужно интегрировать ребенка-мигранта, ребенка-беженца? Разве через несколько лет он не уедет обратно на родину?

Кадр из фильма “Такие же дети”

На этот вопрос есть сразу несколько ответов. Во-первых, любой ребенок, если он находится в России, вне зависимости от гражданства имеет право на образование. Это по закону Российской федерации, но и по человеческому закону тоже должно быть именно так. Во-вторых, мы знаем, что многие мигранты получают в России вид на жительство и даже становятся ее гражданами. Так вот, если ребенок-мигрант будет интегрирован, то здесь, в России, он сможет стать учителем, врачом, воспитателем – да кем угодно. Такие дети уже не будут драться на стройках от безысходности, они будут приносить пользу той стране, где учатся и живут. Но даже если они и уедут назад, на родину, интегрированными в нашу жизнь, – они увезут с собой самые добрые чувства, они будут друзьями России и россиян.

Кадр из фильма «Такие же дети»

Один интегрированный ребенок-мигрант может сделать для страны больше, чем тысяча неинтегрированных взрослых. Вырастая, он не рвет связей со своей диаспорой, он понимает обе культуры – ту, в которой родился, и ту, в которой вырос. И такой человек становится чрезвычайно эффективным мостом понимания между странами и культурами. Даже один такой человек способен предотвратить тяжелые межнациональные конфликты. Это не говоря уже о том, какое теплое чувство охватывает русского человека, когда иностранец хорошо говорит на его языке. И чувство это может быть взаимным. Поэтому не только для детей стараются волонтеры-преподаватели. Они стараются в первую очередь для себя и для всей России тоже. На протяжении фильма появляются дети из разных стран и регионов, каждый из них пересказывает своими словами сказку «Теремок». Как мы помним, в сказке этой животные по очереди просят, чтобы их пустили пожить в теремке. Момент, конечно, очень символический. Пустят или нет? Примут или нет? Так же и с людьми. Когда их принимают, в них возникает естественное чувство благодарности. Надо понимать, что эти люди потенциально куда большие патриоты России, чем даже те, кто в ней родился. Они всегда будут помнить, что их спасли, дали им приют, защитили, помогли, да и просто дали возможность жить в стране. * * * Для широкого показа фильм «Такие же дети» будет представлен в конкурсной программе ХII Международного фестиваля документальных фильмов «Бир Дуйно-Кыргызстан – 2018», который будет проходить в ноябре нынешнего года на территории Киргизии. В этом году тема фестиваля (директор – Толекан Исмаилова) звучит так: «За человеческое достоинство! 70 лет Всеобщей Декларации ООН по правам человека». В число отобранных вошли следующие документальные картины. В категории «Национальные фильмы»: 1. «Women 247», Фонд Творческих женщин Азии, режиссер Сапаргуль Турдубекова 2. «Хранители», Фонд Творческих женщин Азии, режиссер Гульнур Кожобаева 3. «У руля жизни», Фонд Творческих женщин Азии, режиссер Нуризат Джолдошпаева 4. «Другая жизнь», режиссер Уланбек Эгизбаев 5. «Пленники судьбы», режиссер Аяна Байтемирова 6. «Каниет», режиссер Улукмырза Равшанбеков 7. «Чаӊгет», режиссер Мидий кызы Аида 8. «Не женское бремя», режиссер Токтобек Усенов 9. «Голос провинции», режиссер Асель Сыдыкова В категории «Международные фильмы»: 1. «A gift for a Centenarian», режиссер Rodriguez Valverde (Yamil Antonio) 2. «Порок», ДРОО НКО «Монитор Пациента», режиссер Халид Омаров, Алан Гапаев, Дагестан, Россия 3. «Учреждение №16», «Spark», режиссер Александр Коридзе, Грузия 4. «Я буду поливать тебя, мой цветочек», Общественный Фонд «AURORA», режиссер Рубен Казарян 5. «Нелишние люди», Общественный Фонд «AURORA», режиссер Рубен Казарян 6. «La flor de la lengua de vaca», OUT OF BALANCE, S.A.S. con la colaboración de la asociación LA BRETXA, Колумбия 7. «Такие же дети», ООО «Информационное агентство «Фергана.Ру», режиссер Алексей Буряк, Россия 8. «Грассрутс», Студия «Regista», Константин Давыдкин, Россия 9. «Жизнь после пыток. Четыре истории / Life after Torture. Four stories», Фонд «Общественный вердикт», режиссер Ксения Гагай, Россия 10. «Слепое кино», режиссер Григорий Глянц, Россия 11. «Landfill Harmonic» («Музыка ненужных вещей»), The Film Collaborative, режиссер Graham Townsley, Brad Allgood, Парагвай/Бразилия/Норвегия/США Внеконкурсный показ: 1. «Мир женщины», режиссер Жибек Абдуллабаева 2. «Всадник», режиссер Азиза Халбекова 3. «Манкурт», режиссер Гулзат Матисакова 4. «Monika», режиссер Monika Kovačič 5. «God’s mistake» (Božja napaka), режиссер Anna Savchenko, Eva Matarranz 6. «Pri nasem delu» (What we do), режиссер Maja Subarić 7. «Туяк», режиссер Самара Сагынбаева 8. «Атага», режиссер Темираалы Майматов 9. «Лола», режиссер Бекзат Акаев.

Кадр из фильма «Такие же дети»

Фильм «Такие же дети» стоит в списке под седьмым номером. Будем надеяться, что семерка окажется для него счастливым числом. Так или иначе, ясно одно: «Такие же дети» – это фильм, в который нужно вглядеться. Вглядеться для того, чтобы увидеть в нем будущее. Наше будущее, общее, а значит – мирное. Обучая детей нашему языку, мы обучаем их пониманию нас самих. А понимание – это разговор, это способность разрешать любые конфликты, это, наконец, возможность жить в мире друг с другом, вне зависимости от религиозных, расовых или культурных различий. Международное информационное агентство «Фергана»







