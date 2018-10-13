Одну жизнь в одни руки. Как парализованный таджикистанец стал чемпионом

Джамшед Абдуллоев

Его день начинается в пять часов утра. До шести он занимается физическими упражнениями, затем читает новости в интернете. Особенно ему интересны статьи о спортсменах-паралимпийцах. После завтрака на своей инвалидной коляске Джамшед доезжает до гаража, где пересаживается в машину. Его путь лежит в сторону центрального рынка города Исфары Согдийской области Таджикистана. У главного входа на рынок у него есть свое парковочное место. Все знают, что это «место Джамшеда», и не занимают его.

Припарковав машину, Джамшед выставляет на крышу авто шашечки «такси» и ждет клиентов. Когда таковые появляются, он просит их самостоятельно положить свои сумки в багажник, объясняя, что не может выйти из машины — не все знают, что за рулем сидит инвалид первой группы.

Семь лет назад с Джамшедом Абдуллоевым случилась беда: он получил серьезную травму — компрессионный перелом позвоночника, к тому же были сломаны несколько ребер. Перспектива остаться парализованным на всю жизнь парню, которому на тот момент было 25 лет, пришлась не по душе, и он поставил себе цель — встать на ноги. Джамшед начал активно тренироваться. И хотя на ноги в прямом смысле этого слова он еще не встал, но добился больших результатов. Сегодня Джамшед — шестикратный чемпион Таджикистана по настольному теннису, четырехкратный чемпион страны и двукратный чемпион Азии по армрестлингу среди лиц с ограниченными возможностями. «Фергана» побывала в гостях у Джамшеда.

Злосчастный день

Джамшед Абдуллоев родился в селе Кулканд Исфаринского района, в семье дехканина. Его юность пришлась на нелегкие девяностые. Семья жила бедно, денег не хватало даже на еду. Мальчиком Джамшед любил физкультуру, хотел стать тренером по настольному теннису. Но из-за финансовых трудностей после окончания школы ему пришлось отложить мечту поступить в вуз. Как и многие его ровесники, Джамшед отправился в Россию на заработки. Здесь, в Москве, уже находился его старший брат Хусейн.

Сначала Джамшед был разнорабочим на одном из продовольственных рынков, затем устроился водителем-экспедитором на фирму, занимающуюся реализацией хлебобулочных изделий. В его задачи входила доставка продукции в несколько магазинов. Джамшед был аккуратен и пунктуален, работодатель оставался доволен.

В тот день, 19 ноября 2011 года, утром он как обычно развозил товар. Погрузив в лифт очередную партию выпечки, он зашел в него, чтобы спуститься вниз, и нажал на кнопку. Но вдруг лифт дернулся и с ускорением стал падать с 15-метровой высоты. Как выяснилось позже, оборвался трос. Джамшед помнит грохот удара о бетонный пол. Он находился в сознании, но ничего не чувствовал ниже груди. Собравшиеся люди вытащили из лифта молодого экспедитора. Только когда приехала «Скорая» и врачи погрузили Джамшеда на носилки, он по-настоящему ощутил боль. Она была острой и охватывала все тело.

Врачи доставили Джамшеда в московскую больницу №67, где его положили в спинальное отделение. Операция прошла успешно, но медики никаких утешительных прогнозов не давали — ноги Джамшеда остались парализованы. Через месяц парня выписали, и в сопровождении брата он вернулся на родину.

В 2011 году от мигрантов не требовали покупать медицинские страховки, у Джамшеда ее и не было. Но когда случилась трагедия, человек, отвечающий за состояние лифта, пришел в ужас и пообещал полностью оплатить лечение. В результате Джамшед не стал подавать заявление в милицию. Обещание москвичи сдержали: лечение в больнице было оплачено полностью, а уже после, когда Джамшед вернулся в Таджикистан, его бывший работодатель Артур Исаян помогал ему, в течение всех семи лет отправляя каждый месяц денежный перевод. Именно благодаря помощи Артура Джамшед приобрел две инвалидные коляски и дважды съездил на лечение в санатории в Крым и Новосибирск.



Джамшед Абдуллоев дома



Пример Ника Вуйчича

Шло время, но Джамшед так и не мог управлять своими ногами. Его одолевали мрачные мысли, что теперь он будет прикован к постели либо в лучшем случае сможет передвигаться в инвалидной коляске. А ведь он еще совсем молодой, и мириться с такой участью ему не хотелось.

- Я решил, что должен бороться и победить болезнь. Начал в интернете изучать жизнь людей с ограниченными возможностями. Они для меня стали настоящими героями. Особенно меня впечатлила судьба австралийца Ника Вуйчича, который родился без рук и ног. Из всех конечностей у Ника имелась только часть стопы, с помощью которой он научился делать многие вещи: ходить, плавать, писать, кататься на скейте. Ник учился в обычной школе. Уже в седьмом классе он был старостой. После окончания школы Ник Вуйчич продолжил учебу и получил два университетских образования — бухгалтерское и в области финансового планирования. Сейчас он известен во всем мире, часто ездит по разным странам, выступает, мотивирует людей, потерявших цели и интерес к жизни. Я сказал себе: «Ник Вуйчич смог достичь всего без рук и ног. У тебя же все-таки обе руки работают. Тогда надо бросить ныть и двигаться вперёд», — рассказывает Джамшед.

Парень начал упорно тренироваться. По его просьбе родители купили теннисный стол. Джамшед стал играть со всеми — родственниками, друзьями и даже соседскими детьми. Уже в 2013 году, через два года после несчастного случая, он стал победителем областного чемпионата, затем занял второе место на чемпионате республики по настольному теннису среди лиц с ограниченными возможностями (ЛОВ). Принимал участие в Параазиатских играх, которые проходили в Южной Корее. В 2015 году Джамшед стал чемпионом республики по настольному теннису среди ЛОВ. Помимо тенниса, он занялся армрестлингом и бадминтоном.



Джамшед играет в теннис со всеми — и со взрослыми, и с детьми



Сейчас Джамшед готовится к чемпионату мира по армрестлингу, который пройдет 12-21 октября в Анталии (Турция). Но пока его участие в состязаниях под вопросом, поскольку спортсмен до сих пор не нашел спонсора. Он также получил приглашения из России на ноябрьский международный турнир по армрестлингу «Золотой заяц и на чемпионат по бодибилдингу. Поедет или нет - зависит от щедрости благотворителей. В прошлом году он за свой счет ездил в Москву и Бишкек на чемпионаты по армрестлингу, взял там золото и серебро. Но в этом году Джамшед не в состоянии оплатить поездки сам.



Джамшед Абдуллоев демонстрирует свои награды



- Хорошо, что у меня есть верные друзья, — говорит он. — Один мой хороший друг за 20 тысяч российских рублей купил и подарил мне ракетки. Еще один друг помог купить активную инвалидную коляску. Теперь я сам коплю деньги на спортивную коляску, она стоит дороже активной. В других странах мира делают все возможное, чтобы спортсмены только тренировались и приносили государству медали. Все расходы, связанные с участием в состязаниях, полностью берет на себя государство. У нас, к сожалению, такого нет. Страна должна гордиться тем, что таджики могут показать высокие результаты на мировых чемпионатах. После моего выступления на Параазиатских играх в Южной Корее ко мне подходили зрители и тренеры из других стран и говорили: «Вашей стране повезло, что она имеет спортсменов такого высокого уровня», — вспоминает Джамшед.



Джамшед на Параазиатских играх 2014 года в Южной Корее



У Джамшеда один брат и две сестры. Все они со своими семьями живут отдельно. Джамшед живет в отцовском доме в селе Кулканд, где нет центрального отопления, природного газа, водопровода. Тем не менее, он создал все необходимые условия для перемещения по дому и личной гигиены. По его проекту местный мастер построил туалет и ванну, где Джамшед может обходиться без посторонней помощи. А для входа в дом соорудили бетонный пандус.

Подняться самому, чтобы помочь другим

«Опель», на котором ездит Джамшед, два года назад купил его брат Хусейн, чтобы облегчить родителям, работающим в поле, вывоз собранного урожая — картошки, лука, морковки, абрикосов, яблок. Машину сразу переделали под Джашеда — пригласили из соседнего Канибадамского района мастера, который переоборудовал ее под ручное управление.

- А если вдруг машина сломается на полпути? — спрашиваю Джамшеда.

- Бывало такое. Но у меня есть знакомые мастера, звоню им, они сразу приезжают и исправляют неполадки.



Джамшед пересаживается из инвалидной коляски за руль своего «Опеля»



Джамшед всячески помогает родителям: перевозит овощи и фрукты, сортирует их, дробит и чистит абрикосовые косточки. А в остальное время занимается частным извозом, поскольку на пенсию в 156 сомони ($16), которую он получает, не проживешь. Кроме того, Джамшеду нужно не только помогать родителям, но и содержать свою собственную семью — два месяца назад он женился.

— Теперь у меня есть любимая жена, а значит — еще больше стимула для восстановления здоровья. Осталось только встать на свои ноги, научиться ими управлять. Я верю, что смогу. Для этого постепенно усиливаю тренировки, наращиваю нагрузку. Врачи сказали, что гарантия моего полного выздоровления — занятия спортом, оптимизм и лечебные процедуры, — уверенно говорит он.



В ожидании клиентов



Джамшед сам хочет помогать другим. Такая активная жизненная позиция вызывает уважение. У молодого человека большие планы — для начала он намерен организовать в родной школе секцию по настольному теннису, где могли бы тренироваться все желающие, в том числе люди с ограниченными возможностями. В будущем Джамшед планирует организовать школу паралимпийцев республики. Чтобы стать профессиональным тренером, он намерен поступить на факультет физкультуры Пенджикентского государственного пединститута.

- Я хочу, чтобы инвалиды в Таджикистане массово занимались спортом. Сейчас для них не существует никаких условий. Понимаю, что для этого необходимо лоббировать интересы лиц с ограниченными возможностями на всех уровнях власти. Но я уверен, что найду единомышленников, — заключил Джамшед.

Тилав Расул-заде. Фото автора и из личного архива Джамшеда Абдуллоева