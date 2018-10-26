11 лет без Алишера. Брат убитого журналиста — о потерянной надежде и поиске справедливости

Алишер Саипов. Фото Даниила Кислова

Сегодня 11 лет, как был убит мой брат, журналист Алишер Саипов. За это время многое изменилось и в Кыргызстане, и в Узбекистане — странах, за судьбу которых он так переживал.

Об Алишере много написано статей, сняты фильмы. Но нам, его семье, ничто не может его заменить. Нам очень его не хватает.

24 октября 2007 года в городе Ош на юге Кыргызстана неизвестные прямо на центральном проспекте расстреляли моего брата. Журналисту Алишеру Саипову было всего 26 лет, но его знали все: брат писал о самых острых проблемах Ферганской долины.

Последнее время он издавал собственную газету «Сиёсат» («Политика») на узбекском языке, которая мгновенно стала популярной не только в Кыргызстане, но и в приграничных районах соседнего Узбекистана.

Алишер сотрудничал с радио «Голос Америки», узбекской редакцией «Радио Свобода», ВВС, информационным агентством «Фергана.ру», писал об андижанских событиях мая 2005 года, о борьбе с терроризмом, о запрещенных в регионе исламских организациях и движениях, и всегда старался дать репортаж с места событий.

Брат мечтал о настоящей демократии, чтобы люди могли без страха выражать свое мнение, чтобы не было давления на религиозных людей. Он верил: наступят времена, когда границу можно будет пересекать спокойно, не будет коррупции, а государство создаст своим гражданам все условия для нормальной жизни, как в развитых странах. К сожалению, многое так и не сбылось.

В Кыргызстане эти 11 лет, что прошли без Алишера, правили четыре президента: Бакиев, Отунбаева, Атамбаев и Жээнбеков. И почти ничего не изменилось в стране в лучшую сторону. После кровавых событий апреля 2010 года Кыргызстан вроде бы двинулся в сторону демократических преобразований, но, к сожалению, далеко не ушел: через два месяца в Оше и Джалал-Абаде произошел межэтнический конфликт. Это было время, когда многие коллеги Алишера часто вспоминали о нем: не хватало его объективной информации, а кто-то был уверен, что статьи брата, останься он жив, могли бы предотвратить эту вспышку ненависти.

Мы, семья Саиповых, после смены власти в апреле 2010 года тоже надеялись, что уголовное дело об убийстве Алишера будет пересмотрено, следствие будет доведено до конца, и восторжествует справедливость. Но этого не случилось.

Мы понимали, что киллера, который застрелил брата, невозможно задержать; очевидно, что он выполнял чей-то заказ, и вполне возможно, что его уже нет в живых.

Мы знали, что расследование дела Алишера выходит на межгосударственный уровень, следы вели в Узбекистан. Мы ждали, что новое руководство страны хотя бы даст оценку убийству Алишера. Но этого, к сожалению, не произошло. Ни у кого из трех президентов, что были до Сооронбая Жээнбекова, не хватило на такое заявление политической воли.

И мы потеряли надежду.

Ислам Каримов, возглавивший Узбекистана 25 лет, умер в сентябре 2016 года, спустя девять лет после убийства моего брата. Оба они ушли из этой жизни в справедливый мир Аллаха.

Мой отец говорил: «Надо всем есть Бог. Он все видит». Мы верим, что справедливость Аллаха неизбежна, и убийцы Алишера не останутся безнаказанными.

Отец постоянно ходил в отделения милиции, пытаясь подтолкнуть расследование: передавал добытую информацию, участвовал в судебных процессах. Он обращался с открытыми письмами к тогдашним президентам Курманбеку Бакиеву и Исламу Каримову в надежде найти справедливость. К сожалению, все было тщетно.

24 октября прошлого года, в день 10-летия со дня убийства Алишера, место отца на поминках уже пустовало: тот, кто лучше всех сказал бы о своем старшем сыне, был прикован к постели после инсульта. Смерть сына подкосила его, и в середине апреля этого года он тоже ушел из жизни.

И теперь, в справедливом мире Аллаха, отец наконец узнает, кто застрелил его сына и кто дал приказ на его ликвидацию.

В Узбекистане после смерти Ислама Каримова политическая ситуация изменилась: средства массовой информации стали более свободными, освобождены активисты и политзаключенные, открыли границы с соседними странами. Многое из того, о чем писал Алишер, сбылось.

И когда я читаю, что кто-то вышел из узбекистанской тюрьмы, или узнаю, что коллеги Алишера достигли каких-то успехов, я радуюсь и думаю — вот и брат мой радовался бы сегодня вместе со мной. И был бы так же удачлив. Если бы остался жив.

Но на все воля Аллаха.

Шохрух Саипов



Алишер Саипов. Фот о Даниила Кислова

