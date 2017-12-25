Хочется безопасности. Узбекистанцы в Турции ждут свобод от Мирзиёева
С приходом к власти Шавката Мирзиёева завершился долгий период напряженных отношений между Турцией и Узбекистаном. Последнее время стороны демонстрируют позитив: на бизнес-форуме заключили договоров на $2 млрд, товарооборот растет, Турции разрешили открыть в Узбекистане институты по изучению ислама, ее гражданам Ташкент облегчил получение виз и так далее. Как на все это реагируют уроженцы Узбекистана, переселившиеся по тем или иным причинам в Турцию? Этот вопрос «Фергана» задала главе «Международной ассоциации солидарности туркестанцев» («Türkistander») Бурхану Кавунджу. Под туркестанцами организация подразумевает проживающих в Турции выходцев из Средней Азии.
– Хорошие отношения между двумя Узбекистаном и Турцией – это именно то, чего мы желали. Туркестанские иммигранты в Турции не являются препятствием для хороших отношений между странами. Хотя они были вынуждены эмигрировать из-за проблем, с которыми столкнулись на родине, но хотели бы вернуться в свои страны и чувствовать себя там в безопасности. Мы считаем, что улучшение отношений между нашими странами облегчит нам безопасное возвращение, – сказал Кавунджу.
По его мнению, Турция берет под свою защиту иммигрантов не столько по политическим или религиозным основаниям, сколько по гуманитарным причинам.
– Многие приехали сюда в поисках работы. Также в небольших количествах присутствуют «узники совести», политическая оппозиция и туркестанцы, переехавшие сюда из-за трудностей, которые они испытывали при осуществлении религиозных предписаний, – перечислил Кавунджу.
Он отметил, что оппозиционно настроенные по отношению к властям Узбекистана туркестанцы никогда не выступали против самой страны.
– Напротив, мы желаем, чтобы Узбекистан процветал и был свободен, чтобы там соблюдались законы и права человека. Мы знаем, что в этих вопросах еще есть некоторые сложности. Но мы высоко ценим усилия и лучшие намерения администрации Шавката Мирзиёева, который делает все, чтобы вывести страну на более высокий уровень. Его усилия заметны не только внутри Узбекистана, но и на внешней арене – в вопросе улучшения отношений с соседними и другими мусульманскими/тюркскими странами. Мы считаем, что эти изменения положительно отразятся на положении туркестанцев-иммигрантов, проживающих за рубежом.
Кавунджу рассказал, что в ноябре 2016 года во время внеочередного конгресса «Türkistander» организация представила декларацию с пожеланиями новой администрации Узбекистана.
– Мы также направили наши просьбы официальным представителям власти. В октябре 2017 года мы написали письмо господину Шавкату Мирзиёеву во время его визита в Турцию. Оно было передано в посольство Узбекистана для того, чтобы поступило в администрацию господина Мирзиёева. Об изложенных в письме просьбах мы рассказали на пресс-конференции.
– Как вы думаете, власти Узбекистана прислушаются к вашим пожеланиям?
– Многие пункты из нашего письма уже, по сути, воплотились в жизнь или же их попытались осуществить после президентских выборов в Узбекистане, прошедших 4 декабря 2016 года.
По мнению Кавунджу, улучшение отношений с Турцией некоторым образом сказалось на религиозной сфере Узбекистана.
– В октябре этого года было снято ограничение на распространение звука азана за пределами мечетей. Теперь и в Узбекистане можно услышать призыв к молитве.
Также в стране обсуждался вопрос ношения женщинами хиджаба – мусульманского платка. В школах был частично разрешен традиционный платок «ro'mol». Но полностью закрытая одежда в соответствии с религиозными требованиями все еще запрещена. Более того, хиджаб присутствует в университетских списках запрещенной одежды. В то же время мы не слышим новостей о том, что узбекских граждан арестовывают за появление на улицах в хиджабе или за молитвенные коврики на рабочих местах.
Остаются открытыми вопросы религиозного образования детей и частных религиозных учебных заведений. Несмотря на предложение президента готовить хафизов (людей, знающих Коран наизусть) с красивыми голосами, этот проект остался нереализованным. Но недавно из Узбекистана пришла новость, что верховный муфтий распорядился провести в каждом регионе страны соревнования хафизов. Мы приветствуем этот шаг.
Помимо этого, в повестке дня появились религиозные заключенные и граждане, включенные в «черные списки». Господин президент лично сообщил о том, что 16 тысяч из 17 тысяч человек были исключены из «черного списка», и большинство из них были приняты на работу. Однако некоторые из «оправданных» мусульман позже были взяты под стражу в ходе различных операций. Этому способствует тот факт, что некоторые религиозные общины считаются незаконными. Но ни одна община, которая отказывается от насилия и не берет в руки оружие, не должна признаваться незаконной.
К сожалению, старый образ мыслей все еще имеет место. Смерть двух человек от пыток во время допроса в 2017 году вызвала страх и беспокойство у граждан. Вместе с тем, нас радует помилование, объявленное президентом Узбекистана в связи с днем Конституции. Мы начали получать сообщения об освобождении мусульман из тюрем.
В этом отношении нас очень порадовало требование президента Узбекистана не считать действительными признания, полученные посредством пыток. Конечно, важнее всего реализовать это решение на практике.
– Что вы думаете о других проблемах Узбекистана, например, о принудительном труде?
– Принуждать граждан к участию в сборе хлопка – это беспрецедентная в XXI веке практика, унижающая Узбекистан в мире, который избавился от рабства и повинности. Этой практике, оставшейся со времен коммунистического режима, с периода правления Сталина и Мао, нужно положить конец. После того как уважаемый Шавкат Мирзиёев заявил о том, что принудительный труд на хлопковых плантациях отменен, школы и официальные учреждения объявили, что «добровольное участие в сборе хлопка является обязательным». Подобную одновременно и «добровольную», и «обязательную» повинность можно наблюдать только при коммунизме.
Планы отменить визу ОВИР, требующуюся при выезде из Узбекистана, показало стремление новой администрации к соблюдению прав и свобод граждан.
Мы рады, что некоторым правозащитникам разрешили осуществлять свою деятельность. Общественные организации должны иметь возможность работать комфортно и свободно, как в Турции. По сути, общественные организации, выражающие проблемы и требования граждан, должны иметь возможность свободно критиковать власти и их действия. Их критику следует рассматривать как важный пункт для обеспечения справедливости в управлении.
Оппозиция в нашей стране должна быть абсолютно свободной как в политической, так и в социальной и религиозной областях. Свобода организаций, свобода СМИ, свобода мышления и выражения мнения должны обеспечиваться полноценно. До тех пор, пока какая-либо религиозная/ интеллектуальная/политическая группа или община не прибегает к насилию, она не должна рассматриваться как угроза национальному единству и общественному порядку. Подобные организации будут играть полезную роль в развитии общества.
– С какими проблемами чаще всего сталкиваются граждане стран Центральной Азии, проживающие в Турции?
– Туркестанцы, приехавшие в Турцию, нередко испытывают трудности с получением разрешений на проживание и работу, с продлением срока действия паспортов, оформлением документов о рождении и браке в Турции. Иммигранты хотят зарегистрировать своих детей, родившихся здесь, как граждан Узбекистана. Это показывает, насколько они привязаны к своей стране. Мы ожидаем, что консульства примут меры для оказания помощи по этим вопросам.
Некоторые из тех, кто хотел получить вид на жительство, особенно религиозные туркестанцы, были задержаны и взяты под стражу по неизвестным причинам. Выйти на свободу они смогут лишь по итогам расследования, которое длится месяцами. Все это время их семьи будут страдать.
– Под стражу были заключены и некоторые члены вашей организации, даже вместе с семьями. Как обстоят дела на данный момент?
– Насколько справедливы задержания и аресты граждан?
– Из-за недавних терактов из Турции в «целях безопасности» было депортировано немало абсолютно не имеющих к этому отношения наших соотечественников. Члены нашей организации обращаются в суды с просьбой отменить ошибочные решения.
Подход правоохранительных органов и миграционной службы таков: «Наша основная обязанность – обеспечить безопасность граждан Турции. Для этого, имея какие-либо подозрения, даже если мы не располагаем доказательствами, мы обязаны принимать меры предосторожности». По этой причине были арестованы многие наши собратья, в отношении невиновных вместе с вызывающими подозрения гражданами проводились разбирательства, которые приводили к депортации. Эта практика смешивает настоящих преступников с невинными людьми. Подобная несправедливость больше всего играет на руку разным террористическим организациям.
– Как, по вашему мнению, местные жители воспринимают приезжих из стран Центральной Азии?
– Турецкий народ очень любит туркестанцев. Причина тому – эмоциональная близость, обусловленная тем, что турки являются народом, много лет назад мигрировавшим из Центральной Азии в Анатолию. Но в последние годы преступления и террористические акты, в которых были замешаны туркестанцы, нанесли вред нашей репутации. Те узбекистанцы, уйгуры и кавказцы, которые являются членами ИГ, стали причиной возникновения в турецком обществе беспокойства и тревоги. Чтобы избавиться от негативного восприятия приезжих, наша ассоциация «Туркестандер» организует «Братские встречи Турции и Туркестана» с участием интеллигенции, бизнесменов и политиков из обеих стран. В этих встречах принимает участие большое количество людей. Жители Турции освежают любовь к нашему народу, вкушая при этом вкусный туркестанский плов.
Подготовил Яшар Ниязбаев