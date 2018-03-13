Калашников против М4. Кто вооружает афганских военных и их противников

Афганские военнослужащие с автоматами Калашникова. Фото с сайта Defenselink.mil

Афганская армия переходит с российского на американское вооружение. Автоматы Калашникова вскоре полностью заменят американскими М4 и М16, а российские вертолеты Ми-17, ещё остающиеся в эксплуатации, вытеснят Black Hawk.

«Афганская национальная армия вскоре будет обеспечена американским оружием, включая авиацию американского производства. Власти США решили до 2021 года передать Афганистану около 160 военных вертолетов марки Black Hawk. Из этого числа пока мы получили более 20 вертолетов, а наши летчики сейчас проходят обучение в США. В настоящий момент на вооружении министерства обороны остаются российские вертолеты Ми-17, которые активно участвуют в армейских операциях. Но в парке Ми-17 есть машины, которые нуждаются в капитальном ремонте и не используются, пока к ним не будут получены запчасти и не будет проведён ремонт», — пояснил «Фергане» представитель министерства обороны Афганистана генерал Давлат Вазири.

Отказ от всего российского

По информации, полученной непосредственно от афганских военных летчиков, те российские вертолеты Ми-17, которыми после свержения талибов правительственная армия вовсю пользовалась, сейчас находятся в состоянии, непригодном к эксплуатации, но их не ремонтируют, а заменяют на Black Hawk. Впрочем, афганские власти последовательно претворяют в жизнь ранее сделанные заявления. Еще в июле 2017 года министр обороны Афганистана генерал Тарикша Бахрами пообещал, что афганские силовики больше не будут пользоваться вертолетами российского производства.

Непосредственно до этого, тоже в июле, американская аудиторская компания SIGAR объявила о том, что эксплуатация около 20 вертолетов Ми-17 приостановлена из-за наличия у них технических проблем. А после этого конгресс США неоднократно обращал внимание Пентагона на нецелесообразность тратиться на ремонт российских вертолетов в Афганистане и вместо этого рекомендовал поставить вертолеты производства США и тратиться уже на их ремонт.

Бывший замминистра внутренних дел Афганистана Мирза Мухаммад Янмар считает, что перевооружение силовиков имеет две причины: ремонтом американской техники смогут заниматься как американские, так и афганские специалисты, которые обучились или обучаются в США. При этом США, которые намерены надолго обосноваться в Афганистане, полностью вытесняют Россию с рынка оружия в этой стране.

Представитель авиационной миссии НАТО в Афганистане Филипп Стюарт в начале января 2018 года презентовал план обеспечения военной техникой афганских силовых структур, в соответствии с которым в течение четырех лет на переоснащение ВВС Афганистана американскими воздушными судами и на обучение афганских летчиков и бортинженеров будут потрачены $7 млрд. А в начале февраля 2018 года президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что для поддержки афганской военной структуры выделены $680 млн, которые, в первую очередь, предназначены для покупки вертолетов Black Hawk и создания ремонтных ангаров для военно-воздушных сил (ВВС) Афганистана, причем эти ангары должны быть построены и оснащены до конца июня.

По словам генерала Вазири, на сегодняшний день афганское Минобороны имеет более 150 воздушных судов, включая и вертолеты Ми-17. В настоящее время около 120 афганских летчиков и авиаинженеров обучаются в США, еще более 100 лётчиков и инженеров обучаются в Чехии и столько же — в ОАЭ.

Обновляется и автомобильный парк афганской армии. Генерал Давлат Вазири сообщил «Фергане», что до июля 2018 года правительство США передаст Афганистану более 6,5 тыс. машин Hummer на дизельном двигателе фирмы General Motors, оснащённых современным стрелковым оружием и противотанковыми средствами.



Ми-17 армии Афганистана. Фото с сайта Marines.mil



Талибы тоже не обделены

Вроде бы, похожая ситуация с российскими автоматами Калашникова (АК), столь популярными в афганской армии. МВД Афганистана официально сообщило, что ведомство завершило процесс вооружения полицейских винтовками M4 и M16 вместо автоматов Калашникова. Но в 2016 году военные получили от Москвы подарок — более 10 тысяч АК. По данным генерала Вазири, эта партия российских автоматов была передана в распоряжение МВД страны.

В свою очередь представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш сообщил «Фергане», что процесс перевооружения полицейских должен был завершиться до начала 2018 года, но пока он так и не завершён. «Мы надеемся, что буквально на днях мы все же полностью перевооружим наших полицейских американским автоматическим оружием», — сказал Наджиб Даниш. Что касается АК, то, по утверждению чиновника МВД, большая их часть роздана полицейским в разных провинциях Афганистана вместо старых образцов, но около двух тысяч единиц пока все еще хранится на складах МВД.

При этом один из сотрудников МВД на условиях анонимности сообщил, что в МВД имеется нехватка оружия. Дело в том, что во время атак боевиков «Талибана» афганские полицейские часто бросают оружие на поле боя или отдают его талибам в обмен на свою жизнь. Или же талибы уничтожают полицейских и забирают их арсеналы с блок-постов. Распространена и продажа оружия полицейскими, особенно в периоды длительных задержек зарплат.

По информации, полученной от источников в группировке «Талибан», на руках у боевиков движения имеется новое вооружение и военная техника США — те самые, которые получили афганские силовики. Большая часть этого оружия, пикапы Ford Ranger, машины Hummer, была захвачена у афганской армии и полиции во время нападений на их колонны. Кроме того, талибы использовали посредников и поставщиков оружия, которое с 2002 года по 2017 год через Пакистан перевозилось в Афганистан: большие контейнеры по пути вскрывались, и оттуда изымалось оружие и техника, включая американские приборы ночного видения (ПНВ) и современные лазерные средства наведения.

Лазерная система наведения установлена на стрелковом оружии американского производства, и позволяет пехотинцам не только самим вести прицельный огонь, но и с земли наводить на цели свою авиацию. Кроме того, эта система оснащена контуром «свой-чужой», то есть при наведении лазера на американского солдата или технику выстрела или запуска ракеты не происходит. Талибы же используют эту систему лишь для ведения прицельного огня.

По данным военных источников США, с 2004 по 2014 год американская сторона предоставила Афганистану 700 тысяч единиц оружия, но из них около 200 тысяч единиц либо затерялись, либо их серийные номера были зарегистрированы дважды. Впрочем, Минобороны и МВД Афганистана тогда в ответ на претензии США заявили, что имеют по каждой переданной единице оружия некие подтверждающие документы.

Что касается автоматов Калашникова, которые являются постоянным атрибутом фотографий и видеозаписей воюющих талибов, то на сегодняшний день старые АК ещё советского или российского производства в основном дают в руки новобранцам «Талибана». Также у талибов есть копии российских АК, которые делают в штате Паштунхва в Пакистане — там с давних времен в подпольных цехах изготавливается оружие. Но эти пакистанские автоматы имеют не самую лучшую репутацию.

Кстати, у иностранных боевиков «Исламского государства» (запрещенная террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ) , которых задерживали афганские силовики, тоже находили и американские снайперские винтовки, и АК. В основном это так называемые «арабские АК»: во времена, когда Египет, Ливия, Сирия, Ирак и другие арабские страны имели хорошие отношения с СССР, они получали оттуда тысячи Калашниковых и хранили их на складах.

АК в массы

Тем временем и гражданское население Афганистана по-прежнему предпочитает иметь АК. В этой стране ни для кого не секрет, что многие мирные жители хранят дома оружие для самообороны. Источник в службе безопасности Афганистана сообщил «Фергане», что, по данным ведомства, на руках населения находится от одного до полутора миллионов единиц АК, в основном из числа тех, что после свержения режима Наджибуллы (президент Афганистана в 1987-1992 годы, был казнен талибами в 1996 году. – Прим. «Ферганы») были сворованы с военных баз или же по дешевке куплены у посредников. Еще в 1998 году один из руководителей службы безопасности талибов приводил цифру, основанную на неких документах, попавших в руки движения, — что только у мирного населения, не участвующего в вооруженных формированиях, в тайниках хранится более 5 млн. единиц оружия.



Афганские военнослужащие с автоматами Калашникова. Фото с сайта Defenselink.mil



АК и сегодня можно купить фактически в любом районе Афганистана — лишь бы были деньги. Например, АК-47 стоит от $400 до $1000 в зависимости от состояния, за АК-74 в хорошем состоянии придется заплатить $2500-3000. А модификацию АКС-74У (автомат Калашникова складной укороченный) в хорошем состоянии можно купить за $3000-5000. Причина дороговизны АКС-74У — его компактность. Обычно его носят командиры вооруженных группировок или телохранители. Как говорят специалисты, его можно легко спрятать под одеждой.

Патроны к АК-47 и АК-74 — тоже не проблема. Их можно приобрести у афганских полицейских в любой провинции. В северных провинциях Бадахшан, Тахар и Кундуз они подешевле. Очевидцы говорят, что полевые командиры талибов обычно покупают патроны для АК вблизи границы с Таджикистаном. Эти патроны привозят, как правило, местные наркоторговцы, которые в обмен на партию наркотиков иногда берут у таджикских наркоторговцев в счет платы советское оружие и патроны — от 30 до 50 центов за патрон. Пополнить «патронташ» можно и вблизи границы с Туркменистаном — в провинциях Фарьяб, Сари-Пуль, Гор и Бадгис, где действует та же схема обмена наркотиков на военный товар.

Патроны для «советского» оружия – АК, пистолетов ПМ и ТТ — поступают в Афганистан и из Китая. Посредники, занимающиеся этим бизнесом, говорят, что в Китае можно сделать любой заказ на такой товар, но качество исполнения очень низкое. Ниже и цена. За патрон на АК-47 цена от 15 до 20 центов. Есть и пакистанские производители. Патрон к АК из подпольных цехов Пакистана в приграничных районах Афганистана стоит 20-25 центов.

«Размытые» приоритеты

Не все афганские военные обозреватели считают переход с АК на американские автоматы обоснованным с профессиональной точки зрения. В кругах военных крепко убеждение в том, что АК, как и ряд других российских образцов, в Афганистане показали себя лучше M4 и M16.

«Калашников или, как мы их называем, советский Калашников с виду кажется простым, но это очень прочное оружие, что доказано во многих военных операциях в Афганистане. Его можно быстро и легко ремонтировать. То же касается и техники. Каждый второй солдат из войска Наджибуллы мог самостоятельно провести ремонт армейского автомобиля или иной боевой техники советского производства. Hummer требует большего объема топлива, и с ним не каждый солдат сумеет управляться, на обучение потребуется время», — говорит генерал в отставке Атикулла Амархел.

Вместе с тем, афганские власти, похоже, еще окончательно не определились с приоритетами в военно-техническом сотрудничестве. Минобороны Афганистана 12 марта сообщило, что при финансовой помощи Индии республика снова закупит четыре вертолета Ми-35 российского производства у Белоруссии. По словам представителя оборонного ведомства Афганистана Давлата Вазири, документы о закупке этих вертолетов на днях были подписаны в столице Индии представителями Афганистана и Белоруссии. В скором времени Афганистан получит эту технику. По словам генерала, Ми-35 в ходе боевых операций показали себя с хорошей стороны.

Соб.инф.