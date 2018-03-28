В ногах правда есть. Как таджикский пенсионер полмира пешком обошел

Абдуазиз Раджабов, уроженец района Хамадони Хатлонской области Таджикистана, известен на родине как Ходжи-Пиёда (пеший паломник). Он бывший спортсмен и педагог, Заслуженный работник физкультуры и спорта Таджикистана, мастер спорта СССР, а в последние годы — путешественник, обошедший пешком десятки стран Евразии и трижды совершивший пешие паломничества к исламским святыням в Мекке и Медине (Саудовская Аравия). В ходе своих путешествий он прошел в общей сложности более 40 тысяч километров дорог — расстояние, равное длине экватора земного шара.

Недавно Абдуазиз Раджабов, которому на днях исполнилось 70 лет, вернулся из своего последнего похода, продолжавшегося почти год. После короткого отдыха он начнет готовиться к очередному, еще более длительному путешествию. На сей раз Ходжи-Пиёда хочет пройти пешком все страны Евросоюза, а также Северной и Латинской Америки. Впечатлениями о прошлых походах и планами на будущее паломник поделился с корреспондентом «Ферганы».

Спортсмен, пограничник, паломник

Абдуазиз Раджабов родился в семье дехканина. По окончании средней школы поступил в ПТУ, получил специальность электрика. Затем окончил физкультурный техникум в Душанбе. В 1966 году стал чемпионом Таджикистана по вольной борьбе в весовой категории 48-56 кг. Более 20 лет проработал в спортивной школе родного района преподавателем физкультуры и тренером по вольной борьбе, за что получил звание заслуженного работника физкультуры и спорта. После распада СССР Раджабов пошел служить в погранвойска на таджикско-афганскую границу. Завершил военную карьеру в 2004 году в звании майора.

Выйдя на пенсию, Абдуазиз Раджабов решил посвятить отставшую жизнь путешествиям. Он хотел воплотить свою давнюю мечту: совершить хадж (паломничество) в Мекку и Медину пешком. А заодно посетить и другие страны — ознакомиться с их достопримечательностями, пообщаться с людьми.

Первое пешее путешествие Абдуазиза Раджабова началось из Москвы, куда в 2005 году он и еще шестеро его спутников приехали для получения необходимых виз. Из российской столицы путники отправились в Казань, затем посетили Ижевск, Волгоград, Элисту, Махачкалу, Грозный, Баку, Тбилиси, Стамбул, Дамаск, Амман и, наконец, дошли до Мекки и Медины. Совершив религиозные обряды, путешественники отправились в обратный путь. Пройдя столицы Иордании, Сирии, Турции, Грузии, Азербайджана, а затем российские Грозный и Махачкалу, путники направились в Казахстан.

Последний отрезок маршрута — из Шымкента через Ташкент, Бухару и Турсунзаде в Душанбе — Абдуазиз Раджабов преодолевал один: все его спутники на разных этапах пути один за другим покинули его, устав идти пешком и вернувшись на родину транспортом. Путешествие Ходжи-Пиёда продолжалось 9 месяцев и 12 дней.

Встреча с Ахмадинежадом

В 2012 году Абдуазиз Раджабов решил опять совершить паломничество. На этот раз вместе с ним в путь отправились еще 10 жителей разных городов и районов Таджикистана. Оформив в Душанбе необходимые документы, они прошли по маршруту Душанбе — Курган-Тюбе (ныне Бохтар) — Пяндж — Шерхон Бандар (Афганистан) — Кундуз — Баглан — Мазари-Шариф — Шиберган — Герат — Тус (Иран) — Мешхед — Нишапур — Тегеран — Исфахан — Кум – Шираз — Бандарабад — Шарджа (ОАЭ) — Дубай — Эр-Рияд — Медина — Мекка. Из 11 членов команды паломников-пешеходов к концу пути вместе с Ходжи-Пиёда остались всего трое. Остальные, не дойдя до финальной точки маршрута, отказались от дальнейшего путешествия и вернулись домой. Для Абдуазиза Раджабова этот поход длился 6 месяцев и 16 дней.

В афганском Мазари-Шарифе путники посетили знаменитую Голубую мечеть, в которой по преданию погребен Али ибн Абу Толиб — двоюродный брат и зять пророка Мухаммада. В Герате посетили мавзолеи великих мыслителей XV века Абдурахмана Джами и его ученика Алишера Навои. В иранском городе Тус Абдуазиз Раджабов со спутниками побывали в мавзолее таджикско-персидского поэта Абулкасима Фирдоуси, автора поэмы «Шахнаме», в Мешхеде — в мавзолее Имама Ризы, в Нишапуре — в мавзолее Омара Хайяма и Аттара, в Ширазе — поэтов Саади Ширази и Хафиза Ширази.

В Тегеране паломники посетили Олимпийский комитет Ирана. Особенное впечатление на них произвел огромный спортивный стадион «Азади», который вмещает в себя около 80 тысяч зрителей. В Бандарабаде Олимпийский комитет организовал таджикским путешественникам встречи с местными спортсменами. Более того, руководители комитета сообщили тогдашнему президенту Махмуду Ахмадинежаду о прибытии пеших паломников из Таджикистана. Он выразил желание принять гостей в своей резиденции в Тегеране. Таджикистанцы были глубоко впечатлены таким гостеприимством иранцев.

«Был очень радушный прием, — говорит Ходжи-Пиёда. — Несмотря на высокий пост, господин Ахмадинежад оказался очень скромным и земным человеком. Он пожелал нам благополучного паломничества. А я ему подарил таджикскую тюбетейку».



Абдуазиз Раджабов показывает фото с бывшим президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом



Самым захватывающим, по словам Абдуазиза Раджабова, был афганский участок пути, на котором путников ожидали встречи и с военными, и с талибами. В Мазари-Шарифе (центре провинции Балх) их принял тогдашний губернатор Балха Атта Мухаммад Нур. Он устроил паломникам угощение и вручил каждому по $100, пожелав счастливого пути.

В Кундузе странников остановили военнослужащие контингента НАТО. Когда узнали о цели путешествия, их отпустили, предупредив, однако, что их ждет «нелегкий путь», ведь многие районы, через которые они должны пройти, находятся под контролем талибов.

- На самом деле недалеко от города Герат нас остановили боевики движения «Талибан». Они спрашивали, кто мы такие, куда и зачем идем. После того, как мы объяснили им, что пешком совершаем паломничество, как и наши предки сто лет тому назад, талибы отпустили нас, сказав, что это благое дело, и больше нас никто не остановит, — рассказывает Раджабов.

В гостях у кумира

В следующем, 2013 году Ходжи-Пиёда, взяв с собой шесть спутников, вновь вышел в путь по маршруту Душанбе — Мекка и Медина, однако на этот раз паломники пересекли Афганистан, вышли в пакистанский Лахор, затем отправились в Дели, дошли до южной оконечности полуострова, на пароме добрались до Шри-Ланки, вернулись в Индию, на самолете перелетели в Объединенные Арабские Эмираты и оттуда прибыли в Саудовскую Аравию.



Абдуазиз Раджабов держит фото с бывшим губернатором афганского Балха Аттой Мухаммадом Нуром



В Лахоре путники посетили мавзолей поэта и мыслителя XX века Мухаммада Икбола, в Индии — архитектурный комплекс Тадж-Махал. Во время путешествия по Шри-Ланке с Абдулазизом Раджабовым случилась неприятность, из-за которой пришлось задержаться на острове почти на две недели.

- Меня укусило какое-то насекомое, начались судороги. В это время из нашей группы остались всего два человека — я и мой спутник Раджабали. Он остановил на улице одного таксиста и мимикой объяснил, что нужно вызвать машину скорой помощи. В больнице нас спрашивали на английском, а мы отвечали на таджикском, узбекском и русском языках, но они нас не понимали. Наконец, пришел местный врач, который учился в России. Позже он рассказал, что женат на русской женщине, и у них два сына. На мое выздоровление ушло 12 дней, я похудел на 9 килограммов. Из этого случая я сделал два вывода — нужно учить английский язык и делать прививки от укусов экзотических насекомых, — вспоминает Ходжи-Пиёда.

В Мумбае Ходжи-Пиёда и его спутник очень хотели встретиться с Амитабхом Баччаном — известным актером, кумиром многих таджикистанцев. Просили таксиста довезти до его дома. Актера дома не оказалось, но их приняли его помощники. Ходжи-Пиёда объяснил им, что на его родине очень любят Амитабха Баччана, и они уполномочены передать эту симпатию таджикистанцев их кумиру. Через своих помощников Амитабх Баччан сообщил, что он находится в Дели, и попросил подождать, когда он вернется в Мумбай через несколько дней. Но приближался Иди Курбан (праздник жертвоприношения), и странники спешили в Мекку. Они извинились перед актером. Он распорядился купить гостям авиабилеты и проводить их в аэропорт. Ходжи-Пиёда и его спутник на самолете вылетели в город Дубай.

На перекрестке трех религий

Свой четвертый пеший поход Абдуазиз Раджабов начал с путешествия из Душанбе в Москву через Кыргызстан и Казахстан. В российской столице Ходжи-Пиёда попал на прием к послу Таджикистана в России Имомуддину Сатторову. В беседе путешественник упомянул, что хотел бы посетить священные места в Израиле.

- Посол познакомил меня с членом Конгресса бухарских евреев в странах СНГ Яковом Петровичем (видимо, речь идет о Якове Левиеве, уроженце Душанбе, президенте Конгресса бухарских евреев России в 2001-2007 годах. - Прим. «Ферганы»). Он спросил его, есть ли кто-нибудь в Тель-Авиве, чтобы встретить нас. Яков Петрович быстро вышел на связь с нашим земляком, уроженцем Фархорского района Таджикистана Нурали Эмомовым, который со своей семьей живет в этом городе. Нурали сказал, что с удовольствием встретит и поможет нам.

Нам дали визу сроком на 12 дней. Времени было мало, поэтому пришлось отправиться в Тель-Авив на самолете. В аэропорту нас встретил Нурали вместе с супругой Беллой Мингаевой. Они 35 лет назад познакомились в России и после распада СССР решили уехать на историческую родину Беллы — в Израиль. У четы две дочки и сын. Все прекрасно говорят на таджикском и русском языках. В Тель-Авиве мы ночевали в отеле Мордехая Кимягарова — брата известного таджикского кинорежиссера Бориса Кимягарова. Гостиница напомнила мне Самарканд и Бухару. Везде звучала таджикская музыка, люди общались на бухарском диалекте таджикского языка.

Узнав о нашем пребывании в отеле, к нам приходили десятки бухарских евреев — бывших наших соотечественников. Со слезами на глазах они слушали наши рассказы о родине. Многие из них говорили о своих планах приехать в гости в Таджикистан. В Иерусалиме в течение 10 дней мы посетили все священные места мусульман, иудеев и христиан: мечеть Аль-Аксу, Храмовую гору, Стену Плача, гробницы пророков Ибрагима (Авраама), Довуда (Давида), Сулеймана (Соломона), Мусо (Моисея). Это было незабываемое и очень трогательное путешествие, — рассказывает Абдуазиз Раджабов.

Из Душанбе в Америку

Недавно Абдуазиз Раджабов вернулся из своего последнего, пятого по счету, похода, который начался в марте 2017 года. На этот раз он с пятью спутниками отправился на Восток — в Китай, пройдя который, добрался до Японии, затем посетил Шри-Ланку, Индию, ОАЭ, Азербайджан, Грузию, пересек российский Кавказ, дошел до Москвы и через Казахстан и Киргизию вернулся в Таджикистан. И, как всегда, Ходжи-Пиёда оказался самым стойким — он единственный из группы выдержал этот поход до конца.

Свое 70-летие Абдуазиз Раджабов хочет отметить путешествием по новым местам — пройти страны Европы, Северной и Южной Америки. Он мечтает встретиться с такими известными личностями, как Пеле, Марадона, Рауль Кастро.



Абдуазиз Раджабов у городской крепости Худжанда



- Я хочу донести до жителей разных континентов земного шара, что в середине евразийского континента есть небольшая и очень красивая страна — Таджикистан — с добродушным и гостеприимным народом. Всех, кого я встречаю, приглашаю посетить нашу родину. Благодаря паломничеству пешком я познакомился и подружился с бывшим президентом Дагестана Рамазаном Абдулатиповым, чемпионами олимпийских игр и мира по вольной борьбе Леваном Тедиашвили и Александром Медведем, президентами, актерами, спортсменами и многими другими интересными людьми.

- Как вам удается преодолевать такие большие расстояния? Вы продолжаете путь в любую погоду?

- Я психологически и физически готовлю себя к трудностям пешего путешественника. В моем рюкзаке всегда имеется маленькая палатка и спальный мешок, которые я могу разложить где угодно и отдохнуть до утра. Мы обычно в день проходим пешком от 40 до 50 км. Место ночлега выбираем вдоль дорог, где слышен звук проезжающих автомашин — там дикие животные опасаются нападать на людей. Во время молитвы я всегда повторяю слова: «О, Аллах, береги всех своих сотворенных, в том числе нас — пеших паломников».

- Кроме спальника и палатки, что еще вы несете на себе?

- С собой берем сухарики, печенье, питьевую воду, консервы, кухонный нож, туалетные принадлежности, дорожную карту, пару запасных кроссовок, молитвенный коврик и, конечно, Коран. Еще у меня всегда с собой портрет нашего президента, флаг Таджикистана, маленькие сувенирные флажки, 10-15 национальных тюбетеек на подарки, а также личные документы и фотографии.

- Вам приходится каждый раз получать визы, нужны средства на питание, транспорт, прочие расходы. Кто-нибудь материально вас поддерживает?

- Я путешествую за счет своей пенсии и добровольной помощи добрых людей. Также я благодарен руководствам МИД Таджикистана, Комитетов по делам молодежи и спорта, по развитию туризма, послам и консулам нашей страны, которые находятся за рубежом. Они всячески помогают мне и моим спутникам в оформлении документов и получении виз. Морально меня поддерживает моя семья — два сына, дочка и супруга Оламби Давлатова. Она педагог с 45-летним стажем.

- А были ли случаи, когда вас задерживали представители правоохранительных органов и более пристрастно вами интересовались?

- Да, бывало и такое. Но после проверки документов, убедившись, что мы ни в каких списках не значимся и являемся обычными путешественниками, нас сразу отпускали. Мы не проводим какие-то акции, не занимаемся политикой, мы приходим в каждую страну с миром и добром.

- Желаю вам удачи в новом походе.

- Спасибо. Вы тоже присоединяйтесь к нашей группе пеших паломников!

Тилав Расул-заде. Фото автора