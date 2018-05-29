Тушите свет. За что арестован казахский энергетический король и банкир из списка Forbes

Еркын Амирханов. Фото с сайта Zakon.kz

В ночь на 23 мая стало известно, что в Казахстане арестован бизнесмен, участник списка Forbes в стране Еркын Амирханов. Амирханова арестовали еще 5 мая, но стало известно об этом только сейчас. Спасибо поправкам в законы о СМИ: принятые в этом году, они позволяют госорганам и тем более спецслужбам тянуть с важной и громкой информацией и ее официальным опубликованием до месяца. Впрочем, даже из официальной информации известно немного: бизнесмена подозревают в коммерческом подкупе, Комитет национальной безопасности считает, что преступление произошло в момент, когда Амирханов был председателем по закупочной деятельности АО «Центрказэнергомонтаж». Других подробностей никто не выдает.

Арест фигуранта списка самых богатых людей страны – это всегда ЧП, а для Казахстана, где значительная часть бизнесменов в рейтинге так или иначе связана с политическими фигурами, – вдвойне. Между тем, Амирханов, в отличие от остальных элитных фигур, держался более замкнуто и слегка в отдалении от общественно-политического поля. Тем не менее, фигура он крайне примечательная.

50-летний Амирханов в казахстанском бизнесе известен как минимум последние 20 лет. В 1997 году он возник в качестве одного из руководителей «Казкоммерцбанка», до этого молодой энергетик работал в Московском институте стали и сплавов (МИСиС). Позже Амирханов числился в совете директоров «Эйр Казахстан» и на Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе. В начале нулевых имя бизнесмена стало прочно ассоциироваться с двумя вещами: во-первых, Амирханов стал главой «Эксимбанка»; во-вторых, сфера его интересов начала распространяться на энергетические компании. Основное место его активов – «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»: «дочки» этой структуры обеспечивают энергоснабжением практически весь север Казахстана.



Еркын Амирханов. Фото с сайта Inform.kz



В 2012 году Амирханов попал в рейтинг богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes. Тогда его состояние оценивалось в $181 млн. За Амирхановым числились 30,9993% АО «ЦАТЭК», 19,242% АО «АИФРИ «ЦАТЭК Инвест», треть АО «Каустик», Rixos Hotel Almaty и АО «KAZ AIR JET», 100% ТОО «Алаш Медиа Групп». При этом остальные две трети «Каустика», Rixos Hotel Almaty и АО «KAZ AIR JET» принадлежали Сергею Кану и Александру Клебанову: Клебанов благодаря книге бывшего тестя президента Казахстана Рахата Алиева известен как распорядитель борта №1. Наивысшего пика состояние Амирханова достигло в 2015 году: тогда активы бизнесмена оценивались в треть миллиарда долларов, при этом ЦАЭК вошла в рейтинг так называемых «национальных чемпионов» - это своеобразный рейтинг от национальной Палаты предпринимателей «Атамекен».

За два следующих года состояние Амирханова просело почти в два раза - правда, контролируемые им компании начали активно инвестировать. Даже с состоянием в $135 млн. бизнесмен, правда, держался в четвертом десятке крупнейших держателей состояния в Казахстане. А в 2017 году все внезапно начало рушиться. Амирханова не включили ни в один совет директоров во всех его крупнейших активах. В январе 2018 года он также был лишен полномочий в «Эксимбанке» - несмотря на то, что при нем в банке были открыты системы электронных денег, а банк начал выдавать кредиты физическим лицам.

Впрочем, нельзя сказать, что у банка все прекрасно – скорее, ровно наоборот. В апреле этого года на банк обрушился Нурсултан Назарбаев. «Сейчас «Эксимбанк», Банк Астаны, Qazaq Banki, вот эти банки, которые имеют ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили, задолжали и не могут ответить вкладчикам. Как они могут работать?» - хмуро спросил президент на совещании по итогам деятельности Нацбанка 18 апреля. Тогда же он распорядился прекратить оказывать господдержку «плохим» банкам – и уже через неделю «Эксимбанк» упал в рейтингах до уровня «ССС», а его прогноз был снижен на «негативный». «Понижение отражает неопределенность касательно способности «Эксимбанка» выполнять свои финансовые обязательства в отсутствие поддержки от правительства или акционеров. В настоящее время мы не знаем, пролонгирует ли Национальный банк Казахстана (НБК) свой заем банку, подлежащий погашению в мае 2018 года. Мы также не видим готовности и способности акционеров «Эксимбанка» влить достаточный капитал к дате погашения займа в мае или в следующий срок погашения займа, если он будет пролонгирован. Мы также сомневаемся, решат ли акционеры проблему с возможным оттоком депозитом и долгосрочными потребностями банка в провизиях. Кроме того, Эксимбанк может столкнуться с трудностями в поисках инвестора для выкупа его портфеля реструктурированных займов», - вынесли свой приговор аналитики S&P.



Отделение «Эксимбанка». Фото с сайта 2gis.kz



Активы, которыми управлял Амирханов, нельзя назвать супер-топовыми (если не считать банк), однако на бумаге они точно были: а)стратегическими и б)достаточно успешными. Так, например, в интервью журналу «Эксперт-Казахстан» в 2011 году Амирханов не без гордости говорил о том, что в марте 2009 года в их партнерский капитал решил войти Европейский банк реконструкции и развития. «Не мне вам рассказывать, что такое весна 2009 года, когда в стране у бизнеса, особенно у предпринимателей, занятых в промышленности, были различные ожидания от будущего. И тут ЕБРР покупает почти 18% акций частной электроэнергетической компании за 9,2 миллиарда тенге, или 46 миллионов евро!» - восклицал тогда бизнесмен. Кроме того, тогда же в ЦАЭК вошел Исламский инфраструктурный фонд – он приобрел 12% компании на сумму 50 миллионов долларов.

Но это было в 2011 году, а в 2018 году Амирханов был таинственно задержан КНБ – несмотря на секретность операции (кроме сухого комментария, данного через две недели, нет ни одного комментария вообще), источники «Ферганы» в структурах, близких к спецслужбам, говорят, что судьба бизнесмена была предрешена как раз по итогам совещания с участием Назарбаева. При этом коммерческий подкуп – это лишь одна из составляющих (и то, вероятно, не основная), которую следователи намерены инкриминировать Амирханову. Вероятно, речь идет не о деяниях Амирханова в момент, когда он был во главе «Центрказэнергомонтажа» (хотя компания и имела отношение к госконтрактам); основные вопросы возникают как раз к деятельности во главе «Эксимбанка».

В связи с этим неясной пока остается судьба других акционеров: учитывая, что среди них есть человек, ответственный за полеты президентского борта, история может приобрести неожиданный оборот. Если, конечно, ее когда-нибудь решат придать огласке.

Соб.инф.