Дорога ярости. В южном Казахстане автовокзалы начали вооруженную борьбу за пассажиров

Автовокзал «Ушконыр». Фото с сайта Azattyq.org

В южном Казахстане развивается история, напомнившая о «лихих девяностых». С января этого года на трассе Ташкент – Алма-Ата появились вооруженные люди, которые не пропускали пассажирские автобусы в город. По словам владельцев автобусов, крепкие парни в камуфляже буквально загоняли транспорт на стоянку автовокзала «Ушконыр», который находится в 30 км от Алма-Аты. Если водители не хотели останавливаться, им угрожали физической расправой, обещали перебить стекла, а то и вовсе сжечь автобусы целиком.

– К автобусам подъезжали молодые ребята в возрасте 25-35 лет, как правило, бородатые, на машинах без госномеров, – рассказывает владелица автобуса «Шымкент – Алма-Ата» Манана Мырзаходжаева. – Они говорили водителям: «Если не заедете, у вас будут проблемы». По крайней мере, в трех автобусах разбили лобовые стекла за непослушание. Были случаи, когда они избивали водителей и «посадчиков» (тех, кто контролирует процесс посадки людей в автобусы на автовокзалах. – Прим. авт.). Но сначала никто никуда не обращался: люди запуганы. Боятся даже хозяева автобусов – каждая машина стоит как минимум 50 тысяч долларов, и рисковать никто не станет.

По словам перевозчиков, после прибытия автобусов на «Ушконыр» события разворачивались по одному и тому же сценарию. Пассажиров высаживали из автобусов (то, что они заплатили деньги за билет, но до Алма-Аты не добрались, мало кого беспокоит), рядом с ними немедленно появлялись таксисты, предлагающие довезти людей до города. При этом цена за вынужденную поездку вырастает со стандартных 2 тысяч тенге (около 6 долларов) до 5-10 тысяч (15-30 долларов) – чем больше пассажиров удалось высадить, тем дороже услуги таксистов.



Автобусы на трассе близ вокзала «Ушконыр». Фото с сайта Azattyk.org



– В «Ушконыре» есть начальник охраны по имени Айдос. Ребята его знают, потому что он их частенько там избивал, – продолжает свой рассказ Манана Мырзаходжаева. – По территории «Ушконыра» он ходил с электрошокером, и если ему что-то не нравилось, бил водителей током.

Заметим, что получить подтверждение этой информации у самих водителей корреспонденту «Ферганы» не удалось. Шоферы вообще не хотели разговаривать с прессой.

Давлению подвергались не только те, кто ехал в Алма-Ату извне, но и водители в черте города. По словам Мананы Мырзаходжаевой, на автостанции «Барлык», откуда отправляются междугородние рейсы, появились люди, которые не давали пассажирам садиться в автобусы.

– Эти «товарищи» не давали людям переходить по пешеходному мосту на стоянку «Барлык», чтобы уехать, – рассказывает Мырзаходжаева. – Представьте: по мосту бегают 15 ребят, которые буквально выхватывают у людей сумки и тащат в свои «спринтеры» (микроавтобусы «Mercedes-Benz» Sprinter. – Прим. авт.), затем везут людей в Каскелен, где расположен автовокзал «Ушконыр». Пассажирам это доставляет большие неудобства, не говоря уже о том, что одно место в такси до Каскелена стоит 5 тысяч тенге.

Представители алма-атинских автовокзалов «Сайран» и «Саяхат» заявляют, что действия людей в камуфляже привели к убыткам: пассажиров стало меньше, а водители не хотели работать на маршрутах, которые проходят через «Ушконыр».

– 12 апреля согласно межправительственному соглашению мы открыли рейс «Алма-Ата – Ташкент». А с 15 апреля этот рейс не работает по вине «ушконырцев», которые загоняли автобусы на свою территорию, – жаловался заместитель директора «Сайрана» Ерлан Абильдаев.

Глава «Союза защиты предпринимателей и собственников», юрист Василий Резван, представляющий интересы перевозчиков и алма-атинских автовокзалов, называет происходящее рейдерскими атаками, цель которых – взять под контроль маршруты перевозок и идущие по ним пассажиропотоки.

– Руководство автовокзала «Сайран» писало письма во все органы, – говорит Василий Резван. – При этом областная полиция в лице начальника ДВД Алма-Атинской области Мурата Урумханова нас поддержала. Но стоило начальникам уехать, местная полиция делала все по-своему. Когда мы приехали туда ночью (ранним утром 19 апреля рядом с автовокзалом «Ушконыр» был собран брифинг с участием перевозчиков и полицейских – прим. автора), нас просто не пускали: подрезали машину. Мы вызвали местную полицию, а полицейские говорят: «Мы их боимся. Они вам головы оторвут, мы не сможем вас защитить, не езжайте туда».



Автовокзал «Сайран». Фото с сайта Tengrinews.kz



Уголовное дело и ликвидация незаконного блокпоста

В апреле информация о вооруженных людях на «Ушконыре» появилась в СМИ. Самые смелые перевозчики написали заявления в полицию и КНБ (Комитет национальной безопасности). Члены организации «Союз защиты предпринимателей и собственников» и гражданские активисты сняли вооруженных людей на видео, которое позже было приложено в качестве доказательства при обращении в правоохранительные органы.

Факт незаконной остановки автобусов вооруженными людьми официально подтвердили в ДВД Алма-Атинской области: 15 мая было объявлено, что полиция окончательно ликвидировала незаконный блокпост на трассе Ташкент – Алма-Ата, а заместитель начальника ДВД Нурлан Алмасбеков заявил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство». Кроме того, он добавил буквально следующее: «С 20 апреля фактов принудительного направления автобусов на автостанцию Ушконыр нет. Находится на контроле, ночью выставляем экипаж, полное взаимодействие с общественностью налажено».

Что сегодня?

Конфликт автовокзалов продолжается.

Манана Мырзаходжаева рассказала «Фергане», что на пешеходном мосту возле стоянки «Барлык» перехватчики продолжают «ловить» пассажиров. «Кроме того, на автостоянке стоят «ушконыровские» автобусы, которые загораживают проезжую часть, мешая проезду. Мы обращались по телефону 102 (в полицию), чтобы автобусы убрали с дороги, но результатов это не принесло», – говорит Мырзаходжаева.

Проблема в том, что автобусы, приписанные к «Ушконыру», имеют право забирать людей и на других автовокзалах, если они стоят на автостоянках перед ними, а не на самих платформах. Поэтому сейчас «ушконырские» автобусы просто перехватывают пассажиров и загораживают проезд автобусам автобусам «Сайрана» и «Саяхата».



«Чужие» автобусы перед стоянкой «Барлык»



Представитель автовокзала «Сайран» подтвердил «Фергане», что сейчас на дороге относительно спокойно. Однако маршрут «Ташкент – Алма-Ата» по-прежнему не ходит. Как сказал нам заместитель директора «Сайрана» Ерлан Абильдаев, «этот рейс они убили, и теперь узбекские перевозчики боятся, не заключают с нами договор: дайте, говорят, гарантию, что нас никто не тронет по пути в Алма-Ату».

Василий Резван считает, что подобные случаи происходят по всему южному Казахстану: с водителей собирают дань, заставляют останавливать автобусы у определенных кафе, чтобы пассажиры обедали только там. Юрист говорит, что общался со следственно-оперативными органами, которые расследуют происходящее, и не сомневается, что на дорогах южного Казахстана действуют настоящие бандитские группировки.

– Ночью 19 апреля, когда мы подъехали к «Ушконыру», эти люди тоже там были, но уже в «гражданке», а не в униформе, – вспоминает Резван. – При этом они интересовались, кто меня крышует, и называли громкую фамилию своей собственной «крыши». Я последний раз такие вопросы в 90-х слышал! Я им говорю: моя крыша – Елбасы, президент Казахстана, я за него голосовал!

– Теперь эти «зеленые человечки» для наблюдения за автобусами стали использовать квадрокоптеры, – возмущается Василий Резван. – На них ставят камеры и организуют психическую атаку: преследуют автобусы, фотографируют водителя, номер машины, а потом начинают через своих людей пугать водителей: нам известны ваши номера, мы вас поймаем на трассе, мы отомстим вашим семьям – и все в таком роде…

О том, как продвигается расследование в отношении людей в камуфляже, Василий Резван сказать не может:

– Я был допрошен в качестве свидетеля и дал все показания, – говорит он, – с меня взяли подписку о неразглашении. Создание поста неустановленными лицами было по факту, а вот какими именно лицами – следствие призвано установить: было ли это самоуправство частного лица или юридического. Этого пока что мы сказать не можем. Процессуальное решение еще не принято.

Однако официальная позиция «Ушконыра» выглядит на удивление спокойной.

– У «Ушконыра» с «Сайраном» никакого конфликта нет, – заявил официальный представитель автовокзала, не пожелавший, чтобы его имя фигурировало в статье. – То, что говорят, не подтвердилось: вооруженных людей у нас нет, это же просто автовокзал, все законно. Поэтому все обвинения беспочвенны, в суд они не подавали. А как они подадут? Что докажут?

Петр Троценко