Влететь легко. Как московский видеоблогер отправился в Узбекистан и что там увидел

Узбекистан – привлекательная для туристов страна. Города с более чем двухтысячелетней историей, окутанные легендами достопримечательности, мусульманские святыни… Все это при грамотном подходе к туризму должно работать и приносить прибыль. Однако вот беда – первый президент республики Ислам Каримов предпочитал политику изоляции, разрывая отношения с другими странами, сокращая авиасообщение, некоторые участки границы с братским Таджикистаном были и вовсе заминированы. Какой уж тут туризм…

Нынешний глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев признавал, что страна 27 лет жила без туризма, в этой отрасли был период застоя.

Но все течет, все изменяется. Сегодня Узбекистан пытается сделать туризм едва ли не основной статьей дохода в бюджет. В стране принят ряд нововведений, облегчающих иностранцам пребывание в гостеприимном государстве. Госкомтуризм строит амбициозные планы по увеличению туристического потока: с 200 тысяч реальных туристов, бронирующих гостиницы и покупающих сувениры, до 350 тысяч путешественников уже в этом году.

Свою лепту решили внести и мы.

Информационное агентство «Фергана» начинает публиковать цикл репортажей московского видеоблогера Дениса Говорухина. Денис в рамках авторского проекта «Города Побродимы» объехал главные города центральноазиатской республики и сам убедился, что путешествовать по Узбекистану – легко, приятно, комфортно и (внимание, спойлер!) недорого. Люди дружелюбные, природа замечательная, еда вкусная. Подробнее – в серии видеороликов, любезно предоставленных «Фергане». Итак, как же выглядит Узбекистан глазами москвича…

Хиты узбекского туризма

В Узбекистан с удовольствием поедут те, кто уже побывал в италиях и испаниях и хочет чего-то экзотического, но поблизости, безвизово и недорого. На мой взгляд, наиболее комфортно путешествовать по этой стране весной. Зимой и в России красиво, а летом в Узбекистане слишком жарко – 40-50 градусов, и это не предел. При такой температуре вся поездка сведется к перемещениям из машины с кондиционером в комнату отеля, тоже оборудованную кондиционером.

А весна там очень… вкусная. И в прямом, и в переносном смысле. Я, кстати, еду поесть. Попробую плов. Самаркандский, бухарский, хивинский, ташкентский. И – самсу! Очень я самсу с бараниной люблю!

Итак, в планах – посещение четырех городов. Кстати, каждый из них хоть раз был столицей. Каждый по-своему интересен, красив и необычен.

Вообще, логично маршрут выстраивать таким образом: Ташкент - Самарканд - Бухара - Хива. Чтобы степень экзотичности востока менялась плавно по нарастающей. Ташкент выглядит очень современно, центр города – это здания из стекла и металла. А Хива – сама древность!

Однако в силу множества обстоятельств, моя поездка сложилась иначе. Я взял билет до Ташкента, оттуда направлюсь в Бухару, затем – Самарканд, ну и на сладкое – Хива.



Один из узнаваемых символов Ташкента – гостиница «Узбекистан». Фото Евгения Чубко, «Фергана»



Полет нормальный

Первый перелет узбекскими авиалиниями. Билеты стоят недешево, 23 тысячи рублей в обе стороны ($374, здесь и далее указаны цены по курсу на момент поездки – апрель 2018 года). Но это позже полноценно компенсируется ну оооочень низкими ценами внутри страны на всё. Более того, Узбекистан и Россия договорились увеличить количество рейсов более чем вдвое. А это должно повлечь за собой понижение стоимости проезда. Хорошо бы. А то за эти деньги можно слетать туда-обратно в любую европейскую страну…

До недавнего времени при пересечении узбекской границы требовалось заполнять таможенную декларацию, в которую необходимо было детально вносить всё, что ввозите. Деньги во всех возможных валютах, технику, в том числе фотоаппараты и мобильные телефоны. Сейчас эту процедуру отменили. Про технику вообще ничего не спрашивают, а по деньгам – ввозить-вывозить, не декларируя, можно до $2 тысяч. Спасибо, стало намного приятнее прилетать. Поменять привезенные доллары на местные сумы можно в обменниках прямо в аэропорту.

Первые впечатления

Аэропорт в Ташкенте находится в черте города. Более того, довольно близко к центру. Поэтому добраться до любой точки не составит труда. Даже, если хотите, – общественным транспортом. Автобусом, например. Но удобнее всего, конечно, такси. И таксисты – это первые радостно встречающие люди, которых вы увидите на выходе из аэропорта. Цены у них завышены, иногда в разы. Чтобы не переплачивать, можно выйти с территории аэропорта и поймать попутку. Либо – воспользоваться «Яндекс.Такси» или другими аналогичными сервисами.



Аэропорт Ташкента. Фото с официального сайта



Из Ташкента я планировал выехать в Бухару на скоростном поезде «Афросиаб», но оказалось, что билеты на него взять «день в день» невозможно. Всё было распродано. Пришлось ехать на обычном поезде. Билет в купе стоил 104.653 сума ($13).

Обязательная процедура – после досмотра вам должны на обороте билета поставить штамп о том, что вы этот самый досмотр прошли. Иначе могут не пустить в поезд!

Время в пути – восемь с половиной часов. Прилично, но поезд ночной. Ложишься спать, просыпаешься – ты уже в Бухаре.

***

В следующей части вы узнаете, что Ляби Хауз – это не здание. Увидите откопанную древнюю мечеть, узнаете, сколько куполов в Бухаре, почему отсюда не могут уехать бухарские евреи, почему женщинам нельзя было трогать ножницы мужчин. Ну и конечно же, я расскажу об особенностях бухарского плова!

Денис Говорухин