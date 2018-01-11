В Намангане обнаружили освободившегося из тюрьмы брата Тахира Юлдаша

Захид Юлдашев

Захид Юлдашев, брат лидера Исламского движения Узбекистана (ИДУ) Тахира Юлдаша , вышел на свободу после 23 лет заключения. Об этом сообщает Daryo.Uz

Захид Юлдашев вернулся домой в Наманган в октябре 2017 года, но журналисты узнали об этом лишь на днях, заметив его на собрании жителей махалли имени Амира Тимура. Юлдашев рассказал, что открыл пекарню, в дальнейшем планирует создать кондитерский цех. То, что происходило с ним последние 23 года, оставил в прошлом, теперь хочет приносить людям пользу. Он очень доволен Шавкатом Мирзиёевым, внимательно выслушал его послание парламенту и считает, что нынешний президент «живет чаяниями народа».

Тахир Юлдаш

(запрещенная террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ)

Тахир Юлдаш вместе с Джумой Намангани создал ИДУ в 1996 году. В 1997-м трое его братьев - Мадамин, Мухаммад и Зохид – были арестованы и осуждены. Тахир Юлдаш был обвинен в организации взрывов в Ташкенте в феврале 1999 года, а также в вооруженных вылазках на территорию Узбекистана и Киргизии в течение 1999-2001 годов, и заочно приговорен Ташкентом к смертной казни. Он был убит в августе 2009 года в результате ракетного удара, нанесенного американским самолетом-разведчиком. В 2014 году ИДУ объявило о присоединении к так называемому «Исламскому государству». В феврале 2016 года сообщалось , что сын Тахира Юлдаша, находясь в Афганистане, рекрутирует местную молодёжь в ряды ИГ.