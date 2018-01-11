11 Январь 2018

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Новости Центральной Азии

В Намангане обнаружили освободившегося из тюрьмы брата Тахира Юлдаша

Захид Юлдашев
Захид Юлдашев, брат лидера Исламского движения Узбекистана (ИДУ) Тахира Юлдаша, вышел на свободу после 23 лет заключения. Об этом сообщает Daryo.Uz.

Захид Юлдашев вернулся домой в Наманган в октябре 2017 года, но журналисты узнали об этом лишь на днях, заметив его на собрании жителей махалли имени Амира Тимура. Юлдашев рассказал, что открыл пекарню, в дальнейшем планирует создать кондитерский цех. То, что происходило с ним последние 23 года, оставил в прошлом, теперь хочет приносить людям пользу. Он очень доволен Шавкатом Мирзиёевым, внимательно выслушал его послание парламенту и считает, что нынешний президент «живет чаяниями народа».

Тахир Юлдаш
Тахир Юлдаш вместе с Джумой Намангани создал ИДУ в 1996 году. В 1997-м трое его братьев - Мадамин, Мухаммад и Зохид – были арестованы и осуждены. Тахир Юлдаш был обвинен в организации взрывов в Ташкенте в феврале 1999 года, а также в вооруженных вылазках на территорию Узбекистана и Киргизии в течение 1999-2001 годов, и заочно приговорен Ташкентом к смертной казни. Он был убит в августе 2009 года в результате ракетного удара, нанесенного американским самолетом-разведчиком. В 2014 году ИДУ объявило о присоединении к так называемому «Исламскому государству» (запрещенная террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ). В феврале 2016 года сообщалось, что сын Тахира Юлдаша, находясь в Афганистане, рекрутирует местную молодёжь в ряды ИГ.

Международное информационное агентство «Фергана»

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