Бывший министр экономики Казахстана получил 10 лет тюрьмы за взятки и хищения из бюджета

Куандык Бишимбаев в зале суда. Фото с сайта Today.kz

Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев в среду, 14 марта, приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в коррупционных преступлениях, сообщает интернет-журнал Vlast.kz

Приговор вынес судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Адильхан Шайхисламов. Прокуроры просили суд приговорить Бишимбаева к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Бишимбаев, которому через месяц должно исполниться 38 лет, пожизненно лишен права занимать руководящие должности на государственной службе, в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%. Согласно приговору, имущество осужденного, приобретенное на средства, добытые преступным путем, будет конфисковано. Кроме того, Бишимбаева лишат государственных наград и ордена «Курмет».

Должность министра экономики Бишимбаев занимал с 6 мая по 28 декабря 2016 года. В 2010—2011 годах был заместителем министра торговли и экономического развития, а в 2009—2010 — помощником президента Казахстана; работал на руководящих постах в ряде корпораций, в том числе возглавлял госхолдинг «Байтерек» в 2013—2016 годах. К этому периоду относятся инкриминируемые Бишимбаеву преступления. Чиновника задержали и арестовали вскоре после отставки с поста министра экономики в январе 2017 года и вменили ему восемь фактов получения взяток и один факт хищения бюджетных денежных средств на сумму 1,2 млрд тенге ($3,6 млн). Впоследствии он полностью возместил государству причиненный ущерб.

Как передает радио «Азатык», по версии следователей и прокуроров, Бишимбаев организовал преступную схему по хищению миллиарда тенге, выделенного на строительство стекольного завода в Кызылорде, и получал взятки от строительных компаний в обмен на предоставление им заказов.

Вместе с Бишимбаевым на скамье подсудимых находились еще 22 человека, бывшие сотрудники «Байтерека», предприниматели и представители строительных компаний, уточняет Tengrinews.kz. Некоторые из них заключили процессуальное соглашение с прокурором в форме сделки о признании вины.

По материалам дела, на полученные откаты Бишимбаев построил загородный дом под Астаной стоимостью 293 тысячи долларов. Сам бывший министр вину не признал, но в последней речи перед судом попросил прощения у своей семьи, президента и всех казахстанцев.

Прямые обращения чиновников со скамьи подсудимых к Нурсултану Назарбаеву стали национальной традицией после суда над главой железных дорог Аблаем Мырзахметовым в 2003 году, который, покаявшись, получил пять лет условно. Однако со временем из-за частого использования такие апелляции к президенту перестали быть эффективными.