В Казахстане после скандала с «сексуальным насилием» над школьником уволили несколько полицейских

Специальное заседание в акимате ЮКО. Фото с сайта Ontustik.gov.kz

В Южно-Казахстанской области после сообщений о предполагаемом сексуальном насилии старшеклассников над семилетним школьником были уволены несколько полицейских. Об этом сообщает пресс-служба акимата (администрации) области.

Выступая на специальном совещании, аким (руководитель администрации) области Жансеит Тумейбаев раскритиковал чиновников, не принявших меры в связи со случаем насилия в школе. Он сообщил, что жалоба от родственников ребенка впервые поступила еще в сентябре прошлого года, однако сотрудники полиции не предприняли никаких действий. В связи с этим от своих должностей были освобождены начальник полиции поселка Абай, в котором находится школа, куда ходил ребенок, начальник полиции Сарыагашского района, в котором находится Абай, и инспектор ювенальной полиции. Директоров двух поселковых школ, начальника отдела образования района и заместителя акима района отстранили от должностей на время расследования. Руководителю областного управления образования объявлен выговор, а заместителю акима области вынесено строгое предупреждение.

Первая информация о подозрениях в насилии над 7-летним ребенком в Абае появилась в крупных казахстанских СМИ 13 марта. Они сообщили о возбуждении по заявлению родственников ребенка уголовного дела по статье 121 «Насильственные действия сексуального характера». Однако вслед за этим в управлении образования Сарыагашского района заявили, что была проведена экспертиза, показавшая, что изнасилования не было.

Тем не менее бабушка, которая воспитывает ребенка, посчитала, что экспертиза была проведена с нарушением сроков — к врачу ребенка направили спустя неделю после изнасилования. К делу подключились правозащитники и активисты, которые предложили привезти семью в Алма-Ату для проведения независимой экспертизы. По данным активистов, достоверность первой экспертизы вызывает сомнения, так как в больнице, где проходила экспертиза, урологом работает Ерали Селтанов, сын депутата маслихата (совет депутатов) Сарыагашского района Сепарали Селтанова. Другой его сын Бауыржан Селтанов — начальник криминальной полиции области, а пост директора школы, ученики которой подозреваются в изнасиловании, до отстранения от должности занимала Бейбиткул Селтанова, невестка депутата.

Однако полиция помешала бабушке с внуком отправиться в Алма-Ату, сняв их вечером 14 марта с поезда. В областном департаменте внутренних дел заявили, что это было сделано «для обеспечения безопасности малолетнего потерпевшего». Активисты же считают, что таким образом власти пытаются оказывать давление.

Сообщение о задержании семьи, в котором участвовало больше 20 полицейских, вызвало большой резонанс в казахстанских СМИ и соцсетях. На встречу с ребенком вместе с мониторинговой группой выехала уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева. Она сопроводила мальчика в Астану для проведения комплексной независимой экспертизы.

Бабушка внука рассказала журналистам, что избиения и изнасилования ребенка происходили несколько раз. По словам женщины, над ребенком издевались пять учеников 6 и 8 классов. Всего было семь или восемь случаев насилия. Директор школы, чьи ученики подозреваются в насилии, при этом утверждает, что в деле не сходятся детали и что она считает всю ситуацию вымогательством. Бабушка также рассказала, что ей угрожали родственники детей, которых она обвиняет в насилии, а местные учителя и психологи заявили, что ее внук всех обманывает.

Семья переехала в Казахстан из Узбекистана в 2003 году. Мать ребенка родила его в 2010 году вне брака. Позже она уехала на заработки в Алма-Ату, откуда пытается содержать семью.