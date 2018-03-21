Турецкого мясника задержали за изнасилование и убийство официантки из Киргизии
Убитая кыргызстанка работала официанткой в баре при казино, а задержанный гражданин Турции трудился в той же области мясником в районе (ильче) Каршыяка.
Тело обнаженной ниже пояса женщины было найдено 19 марта в поле близ трассы Памуккале — Аккёй в районе Памуккале. Расследование показало, что ее изнасиловали, задушили, а затем проехались по ней автомобилем. По данным прокуратуры Денизли, она скончалась в результате внутреннего повреждения печени и легких, вызванного тупой травмой тела. В морге больницы Университета Памуккале установили, что женщина умерла в результате наезда автомобиля, сообщил сотрудник Управления жандармерии района Памуккале провинции Денизли.
По версии следствия, турок предложил подвезти официантку, возвращавшуюся утром с работы, та отказалась, тогда он завез ее по гравийной дороге в поле, изнасиловал и сымитировал ДТП. Барыш Юнал заявил, что плохо помнит, что тогда произошло. По его словам, женщина выпала из машины и угодила под колеса.
Как пишет турецкая газета Posta, в настоящее время жандармы изучают данные с 30 камер видеонаблюдения.
По данным Миграционной службы Кыргызстана, на заработки в Турцию выезжают 4,2% трудовых мигрантов из этой страны. Большая часть из них занята в сельском хозяйстве, чаще всего — нелегально.