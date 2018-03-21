Турецкого мясника задержали за изнасилование и убийство официантки из Киргизии

Барыш Юнал в сопровождении полиции. Фото с сайта Denizlikerhabent.com

На юго-западе Турции в иле (области) Денизли задержан и арестован 30-летний мясник Барыш Юнал по подозрению в изнасиловании и убийстве 26-летней гражданки Кыргызстана Ырыскул Жээнбек Кызы, передает турецкий сайт Mynet . В сообщении на сайте МИД женщина 23.04.1992 г.р. фигурировала под инициалами Ж. кызы Ы.

Убитая кыргызстанка работала официанткой в баре при казино, а задержанный гражданин Турции трудился в той же области мясником в районе (ильче) Каршыяка.

Тело обнаженной ниже пояса женщины было найдено 19 марта в поле близ трассы Памуккале — Аккёй в районе Памуккале. Расследование показало, что ее изнасиловали, задушили, а затем проехались по ней автомобилем. По данным прокуратуры Денизли, она скончалась в результате внутреннего повреждения печени и легких, вызванного тупой травмой тела. В морге больницы Университета Памуккале установили, что женщина умерла в результате наезда автомобиля, сообщил сотрудник Управления жандармерии района Памуккале провинции Денизли.

По версии следствия, турок предложил подвезти официантку, возвращавшуюся утром с работы, та отказалась, тогда он завез ее по гравийной дороге в поле, изнасиловал и сымитировал ДТП. Барыш Юнал заявил, что плохо помнит, что тогда произошло. По его словам, женщина выпала из машины и угодила под колеса.

Как пишет турецкая газета Posta, в настоящее время жандармы изучают данные с 30 камер видеонаблюдения.

По данным Миграционной службы Кыргызстана, на заработки в Турцию выезжают 4,2% трудовых мигрантов из этой страны. Большая часть из них занята в сельском хозяйстве, чаще всего — нелегально.