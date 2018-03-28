Казахстан проиграл бизнесмену Стати еще один суд на $520 млн

Анатолий Стати. Фото с сайта Nur.kz

Власти Казахстана не согласны с решением окружного суда Вашингтона (США) в пользу молдавского бизнесмена Анатолия Стати, требующего от Астаны многомиллионные компенсации. Об этом 27 марта сообщило министерство юстиции республики. В ведомстве подчеркнули, что суд не принял во внимание его доводы о мошенничестве Стати. По этим фактам Минюст инициировал отдельный судебный процесс в американском суде, который еще не завершен.

Как уточняет молдавское издание Point.md, решение, которым остались недовольны власти Казахстана, было вынесено 23 марта. Оно подтверждает вердикт арбитража Торговой палаты Стокгольма, датированный декабрем 2013 года, по которому Казахстан должен заплатить бизнесмену компенсацию в $520 млн.

Стати, которого называют самым богатым человеком Молдавии, судится с казахстанскими властями последние несколько лет. Он подал иски к правительству на общую сумму более $4 млрд (иски подаются от имени самого Стати, его сына Габриэля, а также от имени принадлежащих им компаний). Бизнесмен обвиняет власти республики в незаконной конфискации его нефтяного бизнеса в Мангыстауской области. Более десяти лет назад там было запланировано строительство Боранкольского газоперерабытывающего завода. Стати утверждает, что вложил в этот проект около $1 млрд.

В 2008 году финансовая полиция Казахстана возбудила уголовные дела в отношении граждан Молдавии, занятых в проекте, в том числе в отношении самого Анатолия Стати и его помощника Сергея Корнегруца. По версии следствия, они без разрешения прокачивали нефть по магистральным трубопроводам, принадлежавшим казахстанским госкомпаниям, и незаконно заработали на этом более $1 млрд.

На все контракты, имущество и счета молдавского бизнесмена наложили арест. Самого Анатолия Стати арестовать не смогли, так как он в это время находился за пределами Казахстана, однако задержали его помощника Сергея Корнегруца (он получил 4 года тюрьмы за незаконное предпринимательство, однако спустя некоторое время сбежал из колонии-поселения в Кишинев). Недостроенный газоперерабатывающий завод отошел в собственность госкомпании «КазМунайГаз» и постепенно превратился в сооружение-призрак.

Стоит отметить, что Стати инициировал разбирательства сразу в нескольких странах. Суды трех из них – Нидерландов, Бельгии и Швеции – арестовали (в качестве обеспечительной меры) активы Казахстана на сумму в $28 млрд. Часть этих решений властям республики впоследствии удалось оспорить.