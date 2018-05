Новости Центральной Азии Афганские военные во время спецоперации убили девятерых родственников члена парламента 29.05.2018 12:43 msk, Афганистан Права человека Криминал Терроризм Общество Афганские военнослужащие. Фото с сайта Defenselink.mil В провинции Нангархар на востоке Афганистана армейский спецназ убил девять человек, включая сотрудника местной полиции, во время проведения операции в одной из деревень. Причем, все убитые являются родственниками члена Мешрано Джирги (верхняя палата парламента страны) Фазала Хади Муслимияра (Fazal Hadi Muslimyar), сообщает Pajhwok со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Нангархара Аттауллу Хогхиани (Attaullah Khoghyani). Кроме того, в ходе операции силовиков получили ранения пять мирных жителей, среди них — одна женщина и один ребенок. Все раненые доставлены в госпиталь, их состояние стабильное. По словам сотрудника местной полиции Мохаммада Амина (Mohammad Amin), атаке спецназа предшествовал оглушительный взрыв, затем был открыт огонь из стрелкового оружия. «Мы пытались бежать, полагая, что на нас напали [боевики] из ДАИШ (запрещенная террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ) . Но, как оказалось, мы были мишенью афганских правительственных сил», — сказал Амин. Принадлежность погибших и раненых к семейству Муслимияра подтвердил и официальный представитель Мешрано Джирга Зияур Рахман Зия (Ziaur Rahman Zia). «В числе погибших оказались командир местной полиции, член семьи Муслимияра, его дядя, два двоюродных брата и другие родственники [парламентария]», — сообщил Зиа. Напомним, что в начале апреля этого года авиация правительственных сил разбомбила медресе в провинции Кундуз — в районе, подконтрольном движению «Талибан». Как заявили местные жители и позже признали власти страны, в результате бомбардировки погибли не менее 50 мирных жителей, большинство из них — дети, учащиеся медресе. В середине апреля миссия ООН в Афганистане опубликовала данные по потерям среди гражданского населения страны за первый квартал текущего года, согласно которым, за первые три месяца были убиты 763 мирных гражданина, еще 1495 получили ранения. Основной причиной гибели населения являются подрывы самодельных взрывных устройств и смертников антиправительственными группировками. По вине талибов и ИГ погибли 511 человек, 989 получили ранения. Причем, в отчете миссии ООН указывается, что это на 6% больше, чем за тот же период 2017 года. По вине правительственных сил и их иностранных союзников погибли 176 человек и получили ранения 231. Это на 13% меньше, чем в первые три месяца предыдущего года. В феврале этого года также стало известно, что Международный уголовный суд (МУС) принял около 1,17 млн заявлений от афганцев, которые утверждают, что стали жертвами военных преступлений в своей стране. В заявлениях описываются акты насилия не только со стороны антиправительственных группировок, но и со стороны военных коалиции, возглавляемой США, и правительственных сил. Заявления собирались в период с ноября 2017 по 31 января 2018 года. По словам представителя правозащитной организации Human Rights and Eradication of Violence Organization Абдула Вадуда Педрама (Abdul Wadood Pedram), в каждом из заявлений указаны несколько пострадавших. В некоторых обращениях речь идет о населении целых деревень, поэтому суммарное количество жертв военных преступлений в Афганистане может достигать нескольких миллионов человек. Международное информационное агентство «Фергана»









