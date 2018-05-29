Отдел судебной реформы администрации президента Киргизии возглавил бишкекский судья

Санжар Исабаев. Фото с сайта Azattyk.org

В Киргизии назначен новый заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата президента. Им стал бывший сотрудник этого же отдела, судья бишкекского городского суда Санжар Исабаев, сообщает 24.kg

В середине мая текущего года был уволен прежний глава отдела судебной реформы и законности аппарата президента Манас Арабаев, обвиненный в давлении на судей. Арабаев в течение трех лет работал судьей, в 2013 году начал работать в администрации президента экспертом отделов правового обеспечения и судебной реформы. В феврале 2015 года бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев назначил его главой отдела судебной реформы. В феврале 2018 года новый президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о его переназначении.

Санжар Исабаев с 2005 по 2015 год работал старшим референтом, старшим консультантом, заведующим отделом в аппарате Верховного суда, затем помощником председателя ВС. В 2015 году перешел в аппарат президента, в подчинение Манаса Арабаева. С апреля 2016 года работал судьей Бишкекского городского суда.

В Киргизии с приходом к власти нового президента Сооронбая Жээнбекова проходит глобальная «чистка» и назначения на посты новых людей во властных структурах. Самой громкой стала отставка премьер-министра республики Сапара Исакова.