Макрон поддержал назвавший Эрдогана диктатором французский журнал Le Point

Обложка Le Point с Реджепом Эрдоганом. Иллюстрация из Twitter издания

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку французскому журналу Le Point, выпустившему номер, на обложке которого изображен президент Турции с подписью «диктатор». Об этом сообщает Bianet

Обложка издания вызвала протесты сторонников Реджепа Тайипа Эрдогана во Франции. В пригороде Авиньона на юге Франции они демонтировали постер с изображением обложки с рекламной конструкции, поместив на его место постер в поддержку турецкого президента.

«Ситуация, когда противники свободы слова снимают постер Le Point, потому что он их оскорбляет – неприемлема. Свобода слова — бесценна. Без нее наступит диктатура», - прокомментировал ситуацию Макрон на своей странице в Twitter.

До Макрона на ситуацию уже отреагировали местные власти. Мэр Авиньона Йорис Хебрар распорядился вернуть постер на место и обеспечить его охрану силами полиции. Он также попросил прокурора инициировать расследование происшествия.

Демонтаж постера осудили и другие французские политики, включая министра культуры Франсуазу Ниссен и бывшего премьер-министра Мануэля Вальса.

Журнал Le Point также поддержал представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. «Попытки запугать свободные медиа и экспортировать цензуру в другие страны абсолютно неприемлемы», - написал Дезир в своем официальном аккаунте в Twitter.

Высказались по поводу обложки Le Point и в администрации Эрдогана. Пресс-секретарь президента Ибрагим Калын написал на своей странице в Twitter: «Французский журнал назвал президента Эрдогана диктатором. Нам знакомы эти атаки. Мы знаем их цели. Наша страна и все угнетаемые страны понимают, что происходит. Время, когда Турция исполняла ваши приказы, прошло. Вы не вернете их, называя Эрдогана диктатором».

Это не первый случай, когда вокруг французского издания возникает спор по поводу употребления эпитета «диктатор». В 2011 году дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Лола подала в суд на независимый французский сайт Rue89.com за статьи, в которых ее отец назывался диктатором, а ее благотворительная деятельность во Франции - попыткой обелить репутацию репрессивного правящего узбекского режима. Однако суд, во время которого были заслушаны узбекские диссиденты, признал, что выражение «дочь диктатора» не является клеветой.