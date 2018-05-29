Нацбанк Казахстана приостановил лицензии у двух проблемных банков

Здание Нацбанка Казахстана. Фото с сайта Total.kz

Национальный банка Казахстана (НБК) приостановил лицензии у двух проблемных коммерческих банков — «Эксимбанка Казахстан» и «Банка Астаны». Как сообщается на сайте регулятора, до 29 августа этого года «Эксимбанк» и «Банк Астаны» не должны принимать депозиты и открывать счета физических лиц. При этом отмечается, что постановления НБК не касаются обслуживания действующих депозитов и клиентов банка.

Ранее, в конце апреля, НБК запретил осуществлять те же операции Qazaq Banki, отозвав у банка лицензию до 27 июля.

Данные решения приняты Национальным банком «в рамках надзорного реагирования на нарушения требований банковского законодательства», в частности за систематическое нарушение нормативов и «ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям», говорится в сообщениях НБК.

По состоянию на 1 апреля 2018 года объем принятых депозитов физических лиц Qazaq Banki составляет 41 млрд тенге ($124,6 млн), «Банка Астаны» — 53 млрд тенге ($161 млн), «Эксимбанка» — 267 млн тенге ($811,5 тыс.). Доля депозитного портфеля физических лиц каждого из указанных банков составляет соответственно 0,5%, 0,6% и 0,003% от совокупного объема депозитов физических лиц банковской системы страны.

Напомним, что с конца апреля «Банк Астаны» из-за дефицита ликвидности ввел ряд ограничений по обслуживанию клиентов, в частности на переводы между счетами физических лиц, а также приостановил выдачу средств с депозитов и кредитных карт, работу систем денежных переводов и обмен валют.

На кризисную ситуацию в нескольких казахстанских банках еще 18 апреля обратил внимание президент страны Нурсултан Назарбаев, назвав положение дел в них «ужасным». «Сейчас «Эксимбанк», «Банк Астаны», «Qazaq Banki» – вот эти банки, которые имеют ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили этими банками, задолжали и не могут ответить вкладчикам средствами своими, как они могут работать?» — сказал глава государства на совещании в Нацбанке. Он потребовал, чтобы акционеры вернули изъятые из оборота деньги, и запретил Нацбанку оказывать поддержку проблемным банкам.

После критики президента были арестованы ряд казахстанских банкиров, которые так или иначе связаны с проблемными банками. Так, в России в начале мая был задержан банкир Жомарт Ертаев, которого Qazaq Banki косвенно обвинил в ухудшении показателей банка, в Германии в конце апреля — связанный с Ертаевым бывший глава совета директоров Qazaq Banki Бахыт Ибрагим. В Астане в мае был арестован крупный бизнесмен Еркын Амирханов, входивший в совет директоров «Эксимбанка».