Казахстан запретил въезжать в страну поездам с российским бензином

Состав с нефтепродуктами в Казахстане. Фото с сайта Time.kz

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев своим приказом запретил ввозить в Казахстан железнодорожным транспортом бензин из России. Соответствующее постановление на сайте электронного правительства цитирует Zakon.kz

«Ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина», - говорится в документе.

Причины запрета не объясняются, как не объясняется, можно ли возить бензин по автотрассам. Известно лишь, что этим же приказом Бозумбаев дал задание проинформировать Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета.

Запрет на ввоз бензина совпал по времени с повышением цен на топливо в России. В течение последней недели цена на бензин выросла в среднем на 76-79 копеек. Казахстан импортирует из России примерно 40% своего топлива, и его подорожание, как правило, приводит к изменению ценников и в самом Казахстане. Кроме того, каждое лето Казахстан сталкивается с дефицитом бензина из-за плохой работы собственных НПЗ, российский импорт при этом потребность в топливе не покрывает. Осенью прошлого года сторонники Мухтара Аблязова пытались провести по этому поводу акцию протеста, однако она потерпела неудачу: на нее практически никто не вышел.