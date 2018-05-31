На заводе по производству ракет в Киргизии украли полмиллиона долларов

Здание компании «Дастан». Фото с сайта Dastan.kg

В транснациональной корпорации «Дастан», владеющей киргизским заводом по производству торпед, выявлена растрата на сумму около $500 тысяч. Госкомитетом национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана возбуждено уголовное дело по статье 171 («Присвоение и растрата вверенного имущества в особо крупном размере и с использованием служебного положения») Уголовного кодекса страны, сообщает пресс-служба ведомства . Причем, одним из фигурантов этого дела является нынешний мэр Бишкека Албек Ибраимов

«В январе 2012 года между председателем правления ОАО «ТНК «Дастан» Албеком Ибраимовым и генеральным директором ОсОО «Дастан Инжиниринг» А.Сасыбаевой заключен контракт на поставку специзделий в количестве 80 штук на $533 тысяч 760, где стоимость одного комплекта изделия составила $6 тысяч 672. В свою очередь, ОсОО, возглавляемое бывшим работником ОАО, перезаключило договор с украинской государственной хозрасчетной компанией и приобрело партию за $14 тысяч 400 (плюс доставка $49 тысяч), разница составила $470 тысяч 360. В результате государству причинен ущерб в особо крупном размере. На тот момент 30% доли ОсОО «Дастан Инжиниринг» принадлежало ОАО «ТНК Дастан», — говорится в сообщении ГКНБ.

ТНК «Дастан» была образована в 1993 году на базе Приборостроительного завода имени 50-летия Киргизской ССР. Это единственное предприятие военно-промышленного комплекса на территории Киргизии. Завод производит электрические подводные торпеды УСЭТ-80, различные компоненты торпедного оружия, которые поставляются в Россию и Индию. По данным на 2012 год, 98% выпускаемой продукции на заводе составляли торпеды. 70% из них поставлялись в Индию и 26% — в Россию. Кроме торпед, ТНК «Дастан» занимается выпуском медицинских центрифуг, а также таких товаров народного потребления, как казаны и соковарки.