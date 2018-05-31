В Турции освободили активиста оппозиционной властям Таджикистана «Группы 24»

Власти Турции освободили активиста оппозиционной таджикским властям «Группы 24» Насимджона Шарипова. Он провел в СИЗО 70 дней и был отпущен 29 мая, сообщает официальный сайт организации.

«Политическое движение «Группа 24» выражает особую благодарность правительству Турции за восстановление справедливости, а также международным организациям и всем тем, кто внес вклад в освобождение Насимджона Шарипова, Надеемся, что в скором времени руководитель «Группы 24» Сухроб Зафар также будет освобожден», — говорится в сообщении.



Сухроб Зафар и Насимджон Шарипов. Фото с сайта Overseastribune.com



Насим Шарипов и лидер «Группы 24» Сухроб Зафар были задержаны в Стамбуле 19 марта по запросу правоохранительных органов Таджикистана, которые добиваются экстрадиции оппозиционеров на родину. Однако Конституционный суд Турции на три месяца приостановил их экстрадицию, чтобы обвиняемые могли предоставить доказательства угрозы их здоровью и жизни в случае возвращения на родину.

Как пишет издание «Ахбор», со слов члена правления «Группы 24» Нуриддина Ризои, в освобождении Шарипова важную роль сыграло заступничество Европейской комиссии — исполнительного органа Евросоюза.

«Правительство страны обязано соблюдать взятые на себя международные обязательства в вопросе содержания под арестом Сухроба Зафара и Насима Шарипова, так как они оба находятся в этой стране по линии Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в ожидании предоставления политического убежища», написал в официальном письме «Группе 24» глава отдела Генерального директората по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Бернар Бруно, возглавляющий делегацию Евросоюза на переговорах с Турцией. Он добавил, что ЕС будет внимательно отслеживать ситуацию вокруг таджикских оппозиционеров.

Напомним, «Группа-24» была создана в августе 2012 года. Ее учредителем и лидером был бизнесмен Умарали Кувватов. Сухроб Зафар, племянник генерала Гаффора Мирзоева, который в 2006 году был осужден пожизненно в Таджикистане, был одним из первых, кто присоединился к этой группе.

В октябре 2014 года деятельность «Группы 24» решением Верховного суда Таджикистана была признана экстремистской и запрещена на территории республики, а Кувватов покинул Таджикистан и с декабря 2014 года проживал в Турции. В 2014 году Зафара, Кувватова и других членов группы задержали там по просьбе властей Таджикистана, но не экстрадировали, поскольку обвинения Душанбе были признаны политическими. 5 марта 2015 года Кувватов был застрелен в Стамбуле на глазах у супруги и детей. Позже группу возглавил Сухроб Зафар.