Наманганский суд оценил оскорбление учителей по национальному признаку в $1000

Нодира Мирзоалимова. Фото с сайта Uznews.uz

Наманганский городской суд по уголовным делам вынес обвинительный приговор в отношении исполняющей обязанности директора юридического колледжа Нодиры Мирзаолимовой. Она оштрафована на 8.612.000 сумов ($1079) и на год лишена права занимать руководящие должности, сообщает UzNews.uz со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Приговор был вынесен 15 мая. Мирзаолимову признали виновной в совершении преступления по статье 140 ч.3, пункт «а» («Оскорбление в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или гражданского долга») Уголовного кодекса Узбекистана. Суд также применил статьи 45 («Лишение определенного права») и 57 («Назначение более мягкого наказания»). Штраф был наложен в размере 50 минимальных размеров оплаты труда, что составило 8,6 млн сумов.

Уголовное дело в отношении исполнявшей обязанности директора наманганского юридического колледжа Нодиры Мирзаолимовой было возбуждено в феврале текущего года, расследование шло с ноября 2017-го. По данным следствия, на собраниях Мирзаолимова регулярно оскорбляла преподавателей, в том числе по национальному признаку, унижая их честь и достоинство. Подобным образом она вела себя, будучи заместителем директора Наманганского профессионального колледжа строительства и социальной экономики по духовно-просветительской работе, и тогда была привлечена за это к административной ответственности.

Как стало известно журналистам, подчиненные Мирзаолимовой долго пытались добиться возбуждения уголовного дела за оскорбление. Но это им удалось лишь после обращения в Генеральную прокуратуру. Мирзаолимовой грозил штраф в размере до двухсот минимальных размеров заработной платы или исправительные работы сроком до одного года.

В декабре 2017 года сообщалось о том, что за оскорбление учителей и директоров учебных заведений суд оштрафовал хокима (главу администрации) Андижана Дильмурода Рахматуллаева на 30 минимальных зарплат (5 млн сумов или около $650).