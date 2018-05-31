Администраторы популярного в Узбекистане Telegram-канала задержаны по подозрению в вымогательстве

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В Намангане администраторы Telegram-канала Namanganliklar («Наманганцы») были задержаны правоохранительными органами по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает Repost.uz со ссылкой на другой канал в Telegram, который ведет блогер Xushnudbek.uz.

История началась после того, как одна из посетительниц наманганского кафе «Сохил» сняла на видео таракана в своей тарелке. Она отправила файл администрации канала Namanganliklar, который очень популярен у горожан – на него подписаны 100 тысяч человек. Однако предприимчивые создатели Telegram-канала (их имена не называются) обратились к владельцам заведения общепита и потребовали «выкуп» за непубликацию материалов, которые могут нанести вред репутации кафе. Вымогатель, напирая на большое число подписчиков своего «СМИ», потребовал за «молчание» $600.

Хозяева «Сохила» в свою очередь не стали идти на поводу у шантажиста и заявили о факте вымогательства в правоохранительные органы. В результате проведенной операции непосредственно в момент передачи взятки люди, имеющие отношение к Telegram-каналу, были задержаны. Известно, что в деле фигурируют несколько человек, им предъявлено обвинение в вымогательстве.

Позднее на Namanganliklar появилась публикация о том, что канал закрывается в связи с незаконной деятельностью. По этой же причине прекратил свое существование другой Telegram-канал Namangan.car.



Сообщения в Telegram-канале Namanganliklar («Наманганцы»)



По данным узбекского министерства информационных технологий и коммуникаций, в 2018 году количество интернет-пользователей в республике достигло отметки 20 млн человек. Правда, как считают эксперты, эта цифра завышена, и в стране постоянный доступ в сеть имеют 15,5 млн граждан.

Все большее значение приобретают социальные сети – есть неоднократные примеры, когда власти обращали внимание на ту или иную проблему, затронутую в Facebook. Недавно пользователей этой соцсети интегрировали в систему портала Mening Fikrim («Мое мнение»), где проходит обсуждение петиций и обращений к высшим эшелонам власти.

Telegram – самый популярный мессенджер в Узбекистане, им пользуются в госучреждениях и банках, в основном – из-за безопасности и повышенной защищенности. Согласно отчету компании Intarget, наиболее популярными Telegram-каналами в Узбекистане являются «Прикол» и канал новостного сайта Kun.uz, насчитывающие свыше 217 тысяч подписчиков.

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