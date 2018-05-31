На полковника МВД Киргизии завели уголовное дело по обвинению в шантаже сослуживцев

Скандарбек Кочербаев. Фото Sputnik

В Киргизии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы службы внутреннего расследования МВД Скандарбека Кочербаева. Он обвиняется в злоупотреблении должностным положением, сообщает официальный сайт МВД республики.

«С учетом возбуждения Генеральной прокуратурой Киргизии уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 частью 2 (Злоупотребление должностным положением) УК Кыргызской Республики, начальник службы внутреннего расследования МВД, полковник милиции Кочербаев уволен из органов внутренних дел», — говорится в сообщении.

В тексте уточняется, что с заявлением на Кочербаева обратились пенсионеры милиции. Они доложили, что Кочербаев беспричинно их уволил, освободил от должностей или наказал дисциплинарно. В милиции была проведена проверка, которая показала, что полковник, действительно, в нарушение закона привлекал милиционеров к ответственности и превышал свои служебные полномочия.

Внутренним расследованием было выявлено, что Кочербаев шантажировал сотрудников аудио- и видеозаписями, на которых были зафиксированы факты с «малозначительными нарушениями служебной дисциплины».

Также по итогам расследования от должностей отстранены заместитель начальника главного управления специализированной службы охраны (ГУГССО) Киргизии Ралис Касанов и начальник главного управления кадров МВД Болот Имангазиев. Все материалы направлены в прокуратуру для юридической оценки.

По данным Kaktus-media, Кочербаев является двоюродным братом экс-главы Госкомитета национальной безопасности Киргизии Абдиля Сегизбаева. На Кочербаева ранее трижды возбуждались уголовные дела.