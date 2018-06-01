Медведев и Расулзода договорились «более конкретно» заняться упрощением требований к таджикским мигрантам в РФ

Кохир Расулзода и Дмитрий Медведев. Фото пресс-службы посольства Таджикистана в РФ

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода обсудил с российским премьером Дмитрием Медведевым, находящимся с визитом в Душанбе, упрощение требований к таджикским трудовым мигрантам в России и увеличение сроков регистрации и получения патента на трудовую деятельность. Об этом было заявлено на пресс-конференции по итогам переговоров премьеров, передает агентство «Ховар»

По словам Расулзода, они «наметили дальнейшие действия по рассмотрению вопросов», связанных с пребыванием таджикистанцев в России, а также обсудили «тему правового статуса членов семей трудовых мигрантов и студентов, обучающихся в российских вузах». Российский премьер добавил, что вопрос о мигрантах он обсуждал и на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, и теперь к этим темам можно подойти «более конкретно, чтобы дать поручения ведомствам».

Таджикистан добивается 30-дневного пребывания своих граждан в России без регистрации и увеличения общего срока пребывания до 180 дней. Сейчас максимальный срок их нахождения в России составляет 90 дней в каждом полугодии с постановкой на учет в течение 15 дней после прибытия.

В ходе встречи Медведева с руководством Таджикистана были подписаны три соглашения – о сотрудничестве в антимонопольной политике, геодезии и образовании, в том числе межправительственное соглашение о средней школе в Кулябе.

Рахмону Медведев передал «привет и наилучшие пожелания» от российского президента. На встрече было отмечено, что в 2017 году товарооборот между Россией и Таджикистаном составил более $900 млн. «Объем двусторонней торговли в прошлом году, может быть, рос не так, как мы хотели, о чем только что говорили с президентом страны, но по итогам I квартала этого года отмечено его более зримое увеличение – почти на 20%. И эту тенденцию нужно обязательно закрепить. Я имею в виду такие области, как сельское хозяйство, торговля, поставки техники», – отметил российский премьер.

Обсуждались также инвестиции в таджикскую экономику, активизация работы по совместному проекту Сангтудинской ГЭС-1, получение таджикистанцами образования на русском языке. Рахмон рассказал о строительстве в Таджикистане пяти школ с обучением на русском языке, а Медведев пообещал продолжать посылать в республику российских преподавателей. «С 1 сентября этого года здесь будет работать уже более 50 учителей по различным предметам», – сообщил он.

Первого июня Дмитрий Медведев примет участие в проходящем в Душанбе заседании Совета глав правительств стран СНГ.