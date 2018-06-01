Разрушенный воинский мемориал в Шымкенте перенесут на новое место

Поврежденный мемориал. Фото с сайта Tengrinews.kz

Разрушенный вандалами мемориал участникам Великой Отечественной войны в Шымкенте перенесут на новое место. Такое решение приняли в акимате (администрации) города, сообщает Tengrinews

С территории свинцового завода, где сейчас находится мемориал, его перенесут на территорию средней школы N5. На новом месте памятник планируют установить до 1 сентября. Акимат уже достиг договоренности с владельцами завода о переносе монумента.

Разгром мемориала 9 мая обнаружили родственники фронтовиков, чьи имена были высечены на плитах мемориала. Вандалы разбили плиты, уничтожили памятные надписи и вечный огонь. На мемориальных плитах было высечено 113 фамилий фронтовиков. Всего, по словам родственников, на фронт ушли около 400 работников завода.

После закрытия завода в 2011 году, памятник поддерживался только силами родственников участников войны. При этом в акимате подчеркивают, что фамилии рабочих свинцового завода, ушедших на фронт, также высечены на Мемориале Славы, расположенном в центре города, почтить их память можно и там.

Акимат уже представил эскиз мемориала на новом месте. На нем мемориал изображен без стеллы и Вечного огня, которые были частью сооружения на территории завода.



Проект нового мемориала. Иллюстрация из Facebook акимата Шымкента



После того как стало известно о разрушенном мемориале, посольство России в Астане направило в МИД Казахстана ноту с просьбой расследовать данный инцидент и наказать виновных. Казахстанские правоохранительные органы начали досудебное расследование, однако о его результатах пока не сообщалось.

Ранее в Шымкенте уже происходили несколько подобных разрушений. В феврале этого года вандалы украли таблички с именами павших с Мемориала Славы. До этого монументы в память о Великой Отечественной войне уродовали в Алма-Ате и Темиртау.