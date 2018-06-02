Отбывающий срок бывший глава «Казатомпрома» получил инвалидность

Мухтар Джакишев. Фото с сайта Inform.kz

Бывшему руководителю «Казатомпрома» Мухтару Джакишеву, отбывающему наказание за «хищение в крупных размерах», дали третью группу инвалидности. Об этом сообщает Forbes.kz

Адвокат Джакишева Нурлан Бейсекеев рассказал, что в Долинке, где отбывает срок его подзащитный, состоялось заседание врачебно-трудовой экспертной комиссии (ВТЭК). «Я не видел документов и не в курсе, на основании какого заболевания была присвоена третья группа инвалидности и почему только третья. На следующей неделе собираюсь к нему в колонию и постараюсь все это выяснить. Знаю только, что самочувствие плохое. Постоянно высокое давление на фоне других заболеваний, которые у него имеются. Я, к сожалению, не могу делиться частной информацией, но заболевания серьезные», - заявил Бейсекеев.

Джакишев говорил о своем плохом самочувствии и повышенном артериальном давлении еще в 2009 году. Однако в назначении группы инвалидности ему было отказано. В 2015 и 2016 годах Джакишев проходил лечение в Центральной городской клинической больнице Алма-Аты. В августе 2017 года у бывшего главы «Казатомпрома» случился гипертонический криз.

Мухтар Джакишев был освобожден от занимаемой должности 21 мая 2009 года по представлению Генеральной прокуратуры Казахстана, после чего его арестовали по обвинению в хищениях в особо крупных размерах. Смене руководства в «Казатомпроме» предшествовало громкое обвинение, высказанное в адрес Джакишева членом партии «Нур Отан» и бывшим депутатом парламента Казахстана Татьяной Квятковской, которая заявила на пресс-конференции, что тот продавал урановые месторождения за бесценок. Джакишева арестовали в мае 2009 года. Санкцию на арест выдал военный суд, дело было засекречено. Джакишева обвиняли в «растрате вверенного государством имущества в виде долей в крупнейших урановых месторождениях Казахстана путем их отчуждения в пользу ряда фирм, зарегистрированных в офшорных зонах» и в нанесении ущерба урановой отрасли страны. В марте 2010 суд приговорил его к 14 годам заключения. Сам глава «Казатомпрома» вину так и не признал.

Сам Джакишев считает, что получил тюремный срок из-за продажи «Росатому» канадской компании по добыче урана, связанной с Хиллари Клинтон. Дочь Джакишева Айгерим заявила, что компанию «Казатомпром» уничтожили россияне, а замешаны в этом Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин.