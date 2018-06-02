Назарбаева возмутила волокита в деле об изнасиловании мальчика в ЮКО
Резонансное дело Назарбаев прокомментировал во время выступления на заседании совета партии «Нур Отан». Он сказал, что готов открыто говорить об имеющихся проблемах.
«Я могу публично сказать, я на Совете безопасности говорил. С мальчиком в Южном Казахстане событие случилось. Старшеклассники изнасиловали мальчика, и такая волокита началась вокруг этого, не могли никак никого найти и доказать. Знаете, почему? Потому что везде цепочкой сидели родственники. Полиция — родственники, вышестоящие органы — тоже родственники, выше — тоже родственники. Все делалось, чтобы замять это дело», — возмутился президент.
Об истории семилетнего мальчика из поселка Абай стало известно в марте, когда в крупные казахстанские СМИ написали о возбуждении уголовного дела об изнасиловании ребенка. Бабушка ребенка сообщила, что ее внука несколько раз избивали и насиловали старшеклассники, однако в полиции дело возбудили только после второго обращения. Министерство образования заявило, что изнасилования не было, сославшись на данные экспертизы, проведенной районными властями.
Однако бабушка и правозащитники указали на нарушения при проведении экспертизы и возможный конфликт интересов - в больнице, где проходила экспертиза, урологом работает Ерали Селтанов, сын депутата местного маслихата (совет депутатов) Сепарали Селтанова. Другой его сын Бауыржан Селтанов — начальник криминальной полиции области, а пост директора школы, ученики которой подозреваются в изнасиловании, до отстранения от должности занимала Бейбиткул Селтанова, невестка депутата.
После этого ребенка направили на повторную экспертизу, а начальников полиции района и поселка вместе с инспектором ювенальной полиции уволили со своих должностей. Также от должностей отстранили директоров двух поселковых школ, начальника районо и замглавы района. Расследование было взято под контроль генпрокуратуры. Сейчас мальчик и его семья находятся под охраной государства.