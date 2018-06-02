Назарбаева возмутила волокита в деле об изнасиловании мальчика в ЮКО

Нурсултан Назарбаев. Фото пресс-службы президента Казахстана

Расследованию дела об изнасиловании мальчика в Южно-Казахстанской области препятствовали родственники подозреваемых. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает «Казинформ»

Резонансное дело Назарбаев прокомментировал во время выступления на заседании совета партии «Нур Отан». Он сказал, что готов открыто говорить об имеющихся проблемах.

«Я могу публично сказать, я на Совете безопасности говорил. С мальчиком в Южном Казахстане событие случилось. Старшеклассники изнасиловали мальчика, и такая волокита началась вокруг этого, не могли никак никого найти и доказать. Знаете, почему? Потому что везде цепочкой сидели родственники. Полиция — родственники, вышестоящие органы — тоже родственники, выше — тоже родственники. Все делалось, чтобы замять это дело», — возмутился президент.

Об истории семилетнего мальчика из поселка Абай стало известно в марте, когда в крупные казахстанские СМИ написали о возбуждении уголовного дела об изнасиловании ребенка. Бабушка ребенка сообщила, что ее внука несколько раз избивали и насиловали старшеклассники, однако в полиции дело возбудили только после второго обращения. Министерство образования заявило, что изнасилования не было, сославшись на данные экспертизы, проведенной районными властями.

Однако бабушка и правозащитники указали на нарушения при проведении экспертизы и возможный конфликт интересов - в больнице, где проходила экспертиза, урологом работает Ерали Селтанов, сын депутата местного маслихата (совет депутатов) Сепарали Селтанова. Другой его сын Бауыржан Селтанов — начальник криминальной полиции области, а пост директора школы, ученики которой подозреваются в изнасиловании, до отстранения от должности занимала Бейбиткул Селтанова, невестка депутата.

После этого ребенка направили на повторную экспертизу, а начальников полиции района и поселка вместе с инспектором ювенальной полиции уволили со своих должностей. Также от должностей отстранили директоров двух поселковых школ, начальника районо и замглавы района. Расследование было взято под контроль генпрокуратуры. Сейчас мальчик и его семья находятся под охраной государства.