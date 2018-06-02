Генпрокуратура Узбекистана заступилась за лишившихся квартир жертв жилищного мошенника

Здание Генпрокуратуры Узбекистана. Фото с сайта Gazeta.uz

Генеральная прокуратура Узбекистана спустя семь лет помогла утвердить право собственности на квартиры почти трем десяткам семей, проживающих в одном из общежитий Сергелийского района Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Семьи, обратившиеся за помощью в генпрокуратуру, были обмануты во время покупки своих квартир. По данным прокуратуры, в 2005 году гражданин А.Т., директор компании Nova Universal, приобрел 9-этажное здание общежития, находящееся на балансе МВД по нулевой стоимости с условием инвестировать 300 млн сумов ($238 тысяч по официальному курсу на тот момент) на строительство современного гостиничного комплекса. В 2007 году предприниматель получил государственный ордер, удостоверяющий право собственности, подделав документы о выполнении инвестиционных обязательств.

После этого он продал 27 квартир в этом общежитии на общую сумму 103,4 млн сумов (примерно $82 тысячи). Эти квартиры не были введены в жилищный фонд, предприниматель пообещал жильцам оформить необходимые документы позже.

В 2011 году уголовный суд Сергелийского района признал директора Nova Universal виновным по статье «мошенничество» и приговорил его к 9 годам лишения свободы. Суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевших 103,4 млн сумов (которые к тому моменту заметно обесценились), но они отказались от денег и потребовали узаконить право собственности на купленные квартиры.

После того как в апреле 2018 года владельцы квартир обратились в генпрокуратуру, которая помогла им перевести жилье в собственность.

Напомним, что в 2017 году стало известно о массовых махинациях, совершенных работниками МВД совместно с представителями прокуратуры, судов и администрации Ташкента, с помощью которых они незаконно конфисковывали квартиры у их владельцев. Людей безосновательно обвиняли в содержании притона и решением суда изымали квартиру как «орудие преступления». При этом владельца не уведомляли о процессе, чтобы он не мог отстаивать свое имущество, и о конфискации он узнавал только из судебного решения. От действий преступников пострадали сотни людей.