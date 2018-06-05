В Казахстане замминистра энергетики отправили под домашний арест за хищения при очистке озера

Бахытжан Джаксалиев. Фото с сайта Pm.kz

Заместитель министра энергетики Казахстана Бакытжан Джаксалиев подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при приемке работ по очистке озера, в результате чего государственному бюджету был нанесен ущерб в размере свыше $2 млн. Об этом заявил официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Казахстана Нурлан Жахин, сообщает Tengrinews.kz . Джаксалиев отправлен под домашний арест.

При приемке работ по очистке озера Щучинско-Боровской курортной зоны высокопоставленный чиновник подписал акт, зная, что в нем приведены завышенные в десятки раз расходы. «Он [Джаксалиев] подозревается в том, что в 2015 году злоупотребил должностными полномочиями в интересах подрядной организации ТОО «Аймак и К». Заведомо зная, что объемы выполненных работ завышены в 30 раз, Джаксалиев незаконно подписал акты об извлечении со дна водоемов 109 тысяч кубических метров ила на общую сумму 863 миллиона тенге ($2,6 млн), которые перечислены в дальнейшем подрядчику. Между тем, согласно выводам судебной экспертизы, стоимость невыполненных работ составила 746 миллионов тенге ($2,25 млн). В результате незаконных действий Джаксалиева государству причинен ущерб на указанную сумму. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – рассказал Жахин.

В марте этого года антикоррупционным ведомством был задержан другой заместитель министра энергетики Казахстана – Гани Садибеков. Министерство энергетики по фиктивным актам, подписанным Садибековым, оплатило завышенные объемы выполненных на озере в Щучинско-Боровской курортной зоне работ на 3,6 млрд тенге ($11,2 млн). Из этой суммы, по данным правоохранительных органов, Садибеков и его подельники похитили 1 млрд тенге ($3,1 млн), которые были обнаружены у подозреваемых во время обыска. Хищение еще 1,5 млрд тенге ($4,6 млн), выделенных на очистку озера в 2018, удалось предотвратить.

Для того, чтобы составить фиктивные документы, Садибеков вступил в сговор с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак» Дуанбеком Д. Их сообщниками также стали руководитель департамента управления отходами министерства энергетики Жан Нурбеков и представители подрядчика. Все они также были задержаны. Комментируя арест Садибекова, министр энергетики Канат Бозумбаев сказал, что для его ведомства это стало потрясением. «То, что были задержаны вице-министр нашего министерства и директор департамента, для нас это было тяжелым потрясением, но на данный момент я считаю, что все вопросы должны освещать органы следствия и адвокаты этих людей», – сказал тогда министр.

Щучинско-Боровская курортная зона находится в урочище Боровое в Центральном Казахстане. На территории этой зоны расположено множество озер. Самыми крупными из них являются Боровое, Чебачье, Щучье и Котуркуль. Озера окружены сосновыми и березовыми лесами, благодаря чему являются прекрасным местом для отдыха и лечебных процедур.