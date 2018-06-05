В Киргизии свыше 20 милиционеров наказаны за убийство девушки в здании ОВД

Бурулай Турдалиева. Фото с сайта Kaktus.Media

По итогам служебного расследования действий сотрудников отдела внутренних дел Жайылского района Чуйской области, допустивших убийство девушки в здании ОВД, приказом министра внутренних дел наказаны больше 20 сотрудников милиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

От занимаемых должностей были освобождены начальник ГУВД Чуйской области Н. Сарчаев, его заместители К.Жумаев и М.Асанов, а также начальник Жайылского РОВД М.Исмаилов. Заместитель Исмаилова майор Ж.Абыканов был уволен из органов внутренних дел - «за ненадлежащий контроль над оперативно-следственной группой, что позволило задержанному зайти в здание ОВД с холодным оружием и совершить убийство». Также были уволены еще четверо сотрудников: инспектор дежурной части Жайылского РОВД И.Иманалиев, дежурный милиционер дежурной части Н.Эсенкулов, милиционеры группы охраны дежурной части М.Макеев и А.Атакулов.

От своих должностей также освобожден следователь Жайылского РОВД Э.Кадышев, замначальника по руководству изоляторов временного содержания и дежурной части Службы общественной безопасности Жайылского РОВД А.Аблабеков, а также несколько руководителей отделов дорожной полиции. Всего по итогам служебного расследования наказаны 23 сотрудника органов внутренних дел, из них тринадцать освобождены от занимаемых должностей, семерым объявлено о неполном служебном соответствии, остальные получили наказание в дисциплинарном порядке.

В заявлении ведомства отмечается, что неисполнение сотрудниками МВД своих служебных обязанностей привело к убийству, которое «вызвало общественный резонанс в обществе и очернило честь и достоинство всех сотрудников киргизской милиции». В пресс-службе напомнили, что в отношении сотрудников, допустивших убийство, было возбуждено уголовно дело по статье «Халатность», которое расследует районное управление ГКНБ.

Убийство 19-летней Бурулай Турдалиевой произошло 27 мая. Родители девушки сообщили в милицию о том, что их дочь похитили с целью принуждения к браку. Через несколько часов похитители вместе с Бурулай в машине были пойманы и доставлены в ОВД Жайылского района, где один из задержанных сумел запереться с девушкой в комнате и нанести ей смертельные ножевые ранения.

Убийство вызвало широкую общественную реакцию. Усилить борьбу с практикой похищения девушек для принудительного вступления в брак потребовали как местные правозащитные организации, так и международные. Принять меры против губительной практики власти призвали агентства ООН в республике. В понедельник, 4 июня, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков потребовал жесткого наказания всех виновных, а также поручил усовершенствовать законы в области защиты детей и семьи и усилить профилактику насилия в отношении детей и женщин. Местные СМИ отметили, что президент выступил с заявлением по поводу громкого убийства лишь спустя девять дней после того, как стало известно об инциденте.