В Киргизии в колонии для пожизненно заключенных застрелился солдат-срочник

В Киргизии покончил с собой военнослужащий срочной службы, охранявший колонию для пожизненно заключенных №19 в селе Жаны-Жер. Как сообщило 7 июня издание KaktusMedia, инцидент произошел 6 июня в 10:40 дня. Тело солдата с огнестрельным ранением обнаружили на постовой вышке. По предварительной версии, военнослужащий сам установил автомат Калашникова прикладом вниз, прижался к нему подбородком и нажал спусковой крючок. Военная прокуратура проводит расследование в связи со случившимся.



Колония для пожизненно заключенных №19 в селе Жаны-Жер. Фото с сайта Kloop.kg



По словам сослуживцев погибшего, он был спокоен и ни на что не жаловался. За несколько часов до смерти он разговаривал по телефону с родственниками. Из этого разговора сослуживцы поняли, что военнослужащий намеревался поменять фамилию.

Как стало известно изданию «24.Kg», погибший родился в 2000 году. Он был призван на службу этой весной из Ошской области, его распределили в подразделение Департамента по охране и конвоированию Государственной службы исполнения наказаний.

Колония №19 – первое в Киргизии специализированное учреждение для отбывающих пожизненные сроки. Она была открыта в 2015 году. До тех пор пожизненно осужденные в нарушение Уголовно-исполнительного кодекса содержались в обычных колониях. Строительство колонии №19 велось с 2007 года.