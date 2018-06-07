В крупнейшем банке Узбекистана выявлена цепочка взяточников

В Узбекистане против четырех сотрудников «Агробанка» возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Об этом сообщает телеканал «Узбекистан 24».



Кадры из видеосюжета СГБ



На днях один из живущих в Ферганской области предпринимателей обратился в региональное управление Службы госбезопасности (СГБ) с заявлением о том, что заместитель управляющего Сохским отделением «Агробанка» Шохид Халимов потребовал у него $1500 в качестве взятки за оформление кредита на предпринимательскую деятельность в размере 500 млн сумов ($62,5 тысячи). По рекомендации СГБ предприниматель согласился дать Халимову $1000, и в момент передачи денег сотрудник банка был задержан.

На допросе Халимов сообщил, что деньги предназначались начальнику отдела кредитования субъектов малого бизнеса Содику Кулдошеву. Его тоже задержали с поличным. В свою очередь, Кулдошев «привел» оперативников к заместителю управляющего областного управления «Агробанка» Хамидулле Мамадалиеву, который был задержан при получении денег. После чего выяснилось, что Мамадалиев должен был передать взятку Ойбеку Юсупову – ведущему специалисту управления кредитования субъектов малого бизнеса головного офиса «Агробанка», расположенного в Ташкенте. По требованию СГБ Мамадалиев сообщил Юсупову по телефону о том, что пришлет деньги с таксистом, курсирующим по маршруту Фергана-Ташкент. Тот согласился, встретился с указанным таксистом и при получении денег был задержан.

Уголовное дело расследует Ферганское областное управление департамента при генпрокуратуре.

«Агробанк» – крупнейший банк Узбекистана, правопреемник «Пахта-банка». Его сеть составляют Каракалпакское республиканское управление и 12 региональных управлений, 178 филиалов, 165 минибанков, 228 спецкасс и 187 пунктов денежных переводов. В них работают «8000 ведущих специалистов». Председателем правления «Агробанка» является бывший запред ЦБ Саидкамол Ходжаев, список членов совета директоров возглавляет премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.