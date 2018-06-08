Казахстан запретил ввоз куриного мяса пяти российских компаний из-за сальмонеллы и ДНК свиньи

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Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело временные ограничения на ввоз в страну куриного мяса производства пяти российских компаний. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении министерства, озаглавленном «Сальмонелла не пройдет», приводятся названия производителей, вид продукции и перечень выявленных нарушений. У четырех компаний («Брянский бройлер», «Инжавинская птицефабрика», «Приосколье», «Чебаркульская птица») в разных комбинациях были обнаружены колиформные бактерии, сальмонелла и общая бактериальная обсемененность. В куриных сосисках и вареной колбасе пятого производителя, компании «Царицыно», было обнаружено ДНК свиньи.

«В целях устранения данных нарушений министерством сельского хозяйства направлен соответствующий запрос в контролирующие органы страны-импортера», - говорится в сообщении.

Комитет охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана ранее сообщал, что в 2017 году 10% пищевой продукции на рынке Казахстана не соответствует требованиям техрегламентов. Большая часть фальсификата – это молочная и масложировая продукция, такая как сгущенное молоко, сливочное масло, йогурты и майонезы, где натуральный молочный жир часто заменяется растительными жирами или пальмовым маслом. Из общего объема фальсифицированной продукции на Россию приходится 61%. Остальное – на Украину, Белоруссию, Францию и Киргизию.

Это уже второе ограничение казахстанскими властями импорта из России за последнее время. Неделю назад министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев своим приказом запретил на три месяца ввоз в республику железнодорожным транспортом бензина из России. В приказе не пояснялись причины, однако ранее министр говорил, что завершившаяся модернизация Павлодарского и Атырауского нефтеперерабатывающих заводов позволяет снизить импортозависимость местного рынка моторного топлива.