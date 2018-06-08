Хайрулло Мирсаидов частично признал вину в растрате бюджетных средств

Хайрулло Мирсаидов. Фото с сайта ozodi.org

В городском суде Худжанда начался открытый судебный процесс по делу журналиста и руководителя сборной КВН Таджикистана Хайрулло Мирсаидова. На первом заседании суд допросил самого Мирсаидова и бывшего главу управления по делам молодежи Согдийской области Олимжона Зохидзода, сообщает «Азия-плюс»

Журналист частично признал себя виновным по статьям 245 («Присвоение или растрата») и по статье 340 («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков») Уголовного кодекса Таджикистана. С обвинением, предъявленным по статье 346 («Заведомо ложный донос»), Мирсаидов полностью не согласен. Он пояснил, что имеет 17-летний опыт работы в журналистике, и никогда бы безосновательно не заявил о том, что у него просят деньги. «Я хочу, чтобы дело было рассмотрено по закону и все виновные были наказаны», - заявил Мирсаидов.

Он обвинил сотрудников прокуратуры области Худоерзода и Каюмзода в сообщничестве с бывшим главой управления по делам молодежи Согда Зохидзода, в результате чего в отношении Мирсаидова было заведено уголовное дело. Зохидзода, в свою очередь, опроверг все обвинения Мирсаидова. «Я лишь просил у него отчитаться за полученные деньги, но отчета не получил», - сказал сотрудник прокуратуры.

Государственный обвинитель Рауфхон Ализода в своем выступлении заявил, что Мирсаидов растратил 123 тысяч сомони ($13,6 тысяч) бюджетных средств. Однако, по словам самого Мирсаидова, он вернул 90% этой суммы, взяв кредит в банке, и за его же деньги команда участвовала в шоу КВН в Москве. «Если бы я был преступником, то я бы сбежал из страны, но я каждый день ходил в прокуратуру и ждал, когда закончится расследование, чтобы вместе с командой участвовать в конкурсах КВН», - подчеркнул подсудимый.

Прокуратура Согдийской области арестовала Мирсаидова 5 декабря 2017 года. Против него было возбуждено дело по четырем статьям УК – кроме упомянутых выше инкриминировалась статья 189 («Возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды»). Позднее эта статья была снята с производства в связи с отсутствием фактов. По мнению самого обвиняемого и ряда оппозиционных таджикистанских политиков, истинной причиной возбуждения уголовного дела стало открытое письмо Мирсаидова президенту, в котором он обвинил занимавшего тогда пост начальника управления по делам молодежи Согдийской области в коррупции. Это письмо было опубликовано в ноябре 2017 года.