Алматинский «Кайрат» проиграл чешскому клубу в Лиге Европы

Игроки “Сигмы” празднуют победу над “Кайратом”. Фото с сайта Sports.kz

Серебряный призер чемпионата Казахстана алматинский «Кайрат» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы проиграл чешскому клубу «Сигма» (Оломоуц). Встреча в Чехии завершилась победой хозяев со счетом 2:0, сообщает Soccerway

Первые минуты футболисты обеих команд посвятили изучению соперника. В итоге чешские игроки решили взять контроль на себя. Спустя двадцать минут со стартового свистка «Сигма» открыла счет. Комбинационная атака чехов завершилась крученым ударом Мартина Сладки от линии штрафной «Кайрата». Казахстанцы много фолили, и за семь минут до конца второго тайма защитник гостей Гафуржан Суюмбаев запрещенным приемом остановил убежавшего в отрыв форварда хозяев. Рефери оказался непреклонен, определил у казахстанца «фол последней надежды» и удалил с поля. Футболисты «Сигмы», оказавшись в большинстве, принялись атаковать еще агрессивнее, и лишь голкипер алматинцев Владимир Плотников спас команду от гола, достав мяч после удара с пары метров.

Вторая половина встречи стала продолжением первого тайма. Чехи продолжили идти вперед, будто и не было перерыва, казахстанцы явно просели и отбивались, не помышляя о контригре. Через пять минут после начала второго тайма защитники «Кайрата» потеряли в своей штрафной полузащитника хозяев Вацлава Пиларжа, и тот после навеса с фланга отправил второй мяч в ворота казахстанцев. На 68-й минуте арбитр уравнял численность команд, показав вторую желтую карточку защитнику «Сигмы» Михалу Вепреку. С этого же штрафного алматинцы могли забить гол, но бразильский легионер «Кайрата» Алвес угодил в штангу. Казахстанцы активизировались и начали играть активнее, однако и «Сигма» не стала удерживать счет, чешские футболисты были ближе к еще одному забитому мячу, но нападающий хозяев в опасной ситуации пробил сам, а не отдал пас на свободного партнера.

Таким образом, в ответной встрече, которая состоится в Алма-Ате 16 августа, футболистам «Кайрата» нужно забивать как минимум два безответных мяча. В случае пропущенного гола, казахстанцам придется четырежды огорчить вратаря соперника. "Кайрат" ни разу не пробивался на групповой этап Лиги Европы.

Еще один казахстанский клуб, принимающий участие в розыгрыше еврокубков «Астана», в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов на своем поле также проиграл в первом матче со счетом 0:2 хорватскому «Динамо» (Загреб). Ответная встреча в Хорватии состоится 14 августа.