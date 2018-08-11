В Казахстане олимпийского чемпиона по велоспорту сделали фигурантом дела о наркотиках
В сообщении указано, что данный сотрудник сфабриковал не одно расследование, используя данные умерших и вымышленных лиц, и сейчас сам стал фигурантом 13 уголовных дел. Всего в 2018 году прокурорская проверка выявила свыше 35 фиктивных дел по сбыту и хранению наркотиков в областном управлении, из-за чего был полностью уволен его личный состав и руководство.
Как поясняет InformБюро, борцов с наркобизнесом увольняли не всех сразу, а одного за другим в течение полугода.
Александр Винокуров — казахстанский профессиональный велогонщик. Многократный победитель европейских гонок («Тур де Франс», «Льеж - Бастонь - Льеж», «Джиро дель Трентино», «Вуэльта» и других), бронзовый призер чемпионата мира по велоспорту 2006 года, обладатель титула чемпиона Азии по велоспорту 2009 года, олимпийский чемпион 2012 года в групповой гонке. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. С 2013 года он является генеральным менеджером велокоманды «Astana Pro Team».