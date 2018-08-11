Президента Киргизии попросили вникнуть в конфликт о гнилых сливах

Виталий Любимов с женой и адвокатом. Фото с сайта Kaktus.media

В Бишкеке жена водителя фуры, обвиняемого в мошенничестве, обратилась к президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову, главе МВД Кашкару Джунушалиеву и генеральному прокурору Откурбеку Жамшитову с просьбой разобраться в деле ее мужа. Как сообщает издание KaktusMedia , водитель Виталий Любимов с женой и адвокатом провели в столице пресс-конференцию.

По словам Любимова, в октябре 2017 года владелец фуры по имени Элиер дал ему задание доставить в Новосибирск груз в виде сливы, принадлежащий жителю села Ала-Буки Джалал-Абадской области по имени Султан. Увидев груз, Любимов сразу сказал, что слива подпорчена и ее не довезти до Новосибирска. Но Элиер и Султан все же настояли на выполнении задания. Владелец груза посоветовал охладить сливу до минус двух градусов.

Доехав из Ала-Буки до Бишкека, Любимов узнал, что на границе с Казахстаном скопилась огромная очередь большегрузов. В этот момент водителю позвонил некий Нурбек (предположительно брат Султана) и заявил, что сливу нужно везти в Омск. Любимов простоял в очереди шесть дней, въехал в Казахстан. В Караганде он заметил, что слива все же испортилась. В Россию такой груз не пропустили бы. Водитель позвонил Элиеру и Нурбеку, попросив владельца груза приехать и перебрать сливу. Но ему сказали сделать это самостоятельно.

Любимов нанял двух грузчиков, вместе они выкинули сгнившую сливу и спасли 15 тонн неиспорченной. После этого водитель благополучно добрался до Омска и передал сливу Нурбеку. Тот начал требовать, чтобы Любимов возместил стоимость пропавшей сливы. Кроме того, у Нурбека возникли проблемы с продажей фруктов в Омске, поэтому он попросил довезти часть груза до Новосибирска. Просьба была выполнена. В Новосибирске Нурбек отобрал у водителя техпаспорт на машину и потребовал 600 тысяч рублей. Любимов позвонил Элиеру, тот пообещал помочь с восстановлением документа. Водитель вернулся в Киргизию.

В Бишкеке Любимов узнал, что Нурбек подал заявление о хищении груза в Октябрьское РУВД. Водителя несколько раз вызывали на допросы. Затем ему потребовалось выехать за границу, чтобы сделать операцию на глазу. На границе с Казахстаном его остановили, заявив, что он является фигурантом уголовного дела и не может покинуть страну. Жена Любимова Елена подчеркивает, что операция необходима срочно и противники мужа об этом знают. По словам Елены, Нурбек открыто обещает оставить Любимова без глаза. Он согласился забрать заявление из РУВД, лишь если водитель заплатит ему деньги.

Журналисты KaktusMedia побеседовали со следователем по фамилии Кемелова, которая ведет дело. Она сообщила, что расследование продолжается.