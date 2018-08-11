В Киргизии уволили скандально известную судью

В Киргизии указом президента Сооронбая Жээнбекова досрочно освобождена от должности судья Свердловского районного суда Бишкека Эльвира Джаркеева. Об этом 10 августа сообщается на сайте главы государства.



Эльвира Джаркеева. Скриншот досье на сайте Who.ca-news.org



Основанием для указа президента стало решение дисциплинарной комиссии при Совете судей. Конкретные причины увольнения Джаркеевой не называются.

Джаркеева прославилась в 2016 году, когда заочно удовлетворила иск гражданина Китая Чжу Юэпея о взыскании денег с бишкекского бизнесмена Александра Дё. На момент подачи иска сам Юпэй находился в СИЗО в России. В Киргизии в отношении него по заявлению Дё в 2015 году возбудили дело о мошенничестве. Но вскоре после того, как Джаркеева удовлетворила иск Юпэя, другой судья Свердловского суда Доолотбек Турдукожоев постановил прекратить уголовное преследование китайца.

«Самое главное – гражданин КНР находился за пределами Кыргызстана. Он не мог от своего имени обратиться с исковым заявлением на мое имя. К тому же оно было удовлетворено без моего участия и уведомления. Указанные решения судов были вынесены, несмотря на то, что Генпрокуратурой уже выдано подтверждение на экстрадицию Чжу Юэпей в Кыргызстан», – подчеркивал Дё в беседах с журналистами. Он обратился с жалобами к генпрокурору и тогдашнему президенту Алмазбеку Атамбаеву. Деятельность Джаркеевой и Турдукожоева начали проверять, но о результатах проверки не сообщалось.

В начале 2017 года отставки Джаркеевой и ряда других судей потребовали активисты общественного движения «Айкол Ала-Тоо», устроившие митинг у здания Верховного суда. На митинге присутствовал юрист Анатолий Сафонов, представляющий интересы двух китайских инвесторов. Когда журналисты спросили его о причинах неприязни к судье Джаркеевой, он заявил: «Она вынесла в общей сложности с десяток решений, касающихся моих доверителей. И все, как мы утверждаем, являются незаконными».

В последний раз Джаркеева привлекла внимание СМИ в марте 2018 года. Тогда компания «ТД Семь дней» пожаловалась Жээнбекову и СМИ, что судья приняла незаконное решение по земельному спору. «ТД Семь дней» приобрела в Бишкеке участок для строительства торгового центра, но бывший владелец участка по фамилии Керимов неожиданно обратился в суд и потребовал вернуть землю. По словам руководителей «Семи дней», некие «влиятельные люди» помогли Керимову затянуть судебный процесс на семь лет. Все это время истец продолжал использовать спорный участок под автостоянку.

В 2017 году представители «Семи дней» составили собственное исковое заявление, прибегнув к помощи экспертов из Бишкекского городского управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество. Неожиданно выяснилось, что участком уже год как владеет некий Абдивали уулу Элдар. Землю передали ему на основании заочного судебного решения, которое в 2016 году вынесла судья Джаркеева. «Это ведь отнюдь не первый ее демарш против честного бизнеса», – подчеркивалось в открытом письме руководителей «Семи дней».