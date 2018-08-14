КЧС Таджикистана назвал причину аварии вертолета с альпинистами на Памире

Причиной жесткой посадки вертолета с альпинистами в горах Памира в Таджикистане, по предварительным данным и показаниям бортмеханика, стали сложные погодные условия — сильный ветер и плохая видимость, сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) республики. По уточненным данным, на борту находились 15 альпинистов (13 граждан России, по одному гражданину Белоруссии и Испании) и три члена экипажа. Погибли трое альпинистов (все — граждане РФ) и двое пилотов (граждане Таджикистана). Остальные 12 альпинистов и один член экипажа, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести, эвакуированы, им оказывается медицинская помощь.

Вертолет Ми-8, перевозивший альпинистов после восхождения на пик Исмоили Сомони в базовый лагерь у его подножья, 12 августа в 16:30 часов местного времени совершил жесткую посадку в низовьях ледника Фортамбек на высоте 4500 метров. Воздушное судно вместе с экипажем было арендовано у Национальной гвардии Таджикистана туристической компанией PamirPeaks.

Ми-8, арендованный компанией PamirPeaks. Фото с Facebook-страницы компании

Как пишет «Азия-плюс», управлял вертолетом 71-летний Музаффар Файзуллоев, который, по словам его родственников, был главным пилотом в Нацгвардии. «Дядя был незаменимым в своей профессии и поэтому его держали до такого возраста. Он всегда отзывался на сложные полеты, профессию свою он любил и не мог представить себя без нее», — сказала агентству племянница пилота Лейла Бабаханова.

Из-за сложных погодных условий спасательная операция началась только сегодня утром. К месту аварии были направлены три вертолета со спасателями и медиками. Созданы оперативные штабы КЧС в аэропорту города Душанбе и в Ляхшском районе, где произошла авария.

Для расследования происшествия создана правительственная комиссия из числа руководителей КЧС, МВД, ГКНБ, Министерства обороны, Министерства здравоохранения и соцзащиты населения и других ведомств республики. Поисково-спасательную операцию взял под личный контроль президент Эмомали Рахмон.

Пик Исмоили Сомони (в прошлом пик Коммунизма) находится в хребте Академии наук, это самая высокая вершина Таджикистана и бывшего СССР (7495 метров). Восхождение на пик Сомони открывается в августе всего на один месяц.