Human Rights Watch призвала Таджикистан ввести наказание за домашнее насилие

Фото с сайта Thesocialrush.com

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) порекомендовала правительству Таджикистана ввести уголовное наказание за домашнее насилие, в том числе за изнасилование в браке. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.

Доклад организации о домашнем насилии в Таджикистане и рекомендации будут обсуждаться 31 октября на 71-й сессии Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), которая пройдет с 22 октября по 9 ноября в Женеве. Материалы для доклада собирались с 2015 по 2018 год. Ситуация с домашним насилием изучалась с помощью интервью с жертвами, сотрудниками милиции и социальных службы. Были учтены данные активистов, занимающихся защитой прав женщин, врачей, психологов и других экспертов.

HRW призовет Комитет требовать от властей Таджикистана поправок в закон «О предупреждении насилия в семье» и дополнений в Уголовный кодекс. Кроме того, правозащитники выступили с рекомендациями обеспечить силами правительственных организаций систематический сбор информации и данных о насилии в отношении женщин, обеспечить пострадавшим медицинскую, психологическую и юридическую помощь.

В рекомендациях говорится, что Таджикистану необходимо разработать и прописать обязанности сотрудников таких учреждений, как Минздрав, Госкомитет по делам женщин и семьи, МВД, Генпрокуратура, Минюст принимать меры по обращениям граждан с жалобами на бытовое насилие, а также обеспечить эффективный механизм подачи жалоб на бездействие правоохранительных или судебных органов и расследование этих фактов.

Речь идет по преимуществу о насилии над женщинами со стороны мужей и других родственников, чаще всего свекрови. В доклад включен ряд историй о наиболее вопиющих случаях, в том числе садистских избиениях вроде тех, которым более четырех лет подвергалась одна из жертв по имени Зебо.

По словам женщины, муж в пьяном угаре избивал ее, пока лицо и руки не покрывались кровью, и во время очередной экзекуции попытался задушить их двухлетнего сына. «На следующее утро после того как муж меня избил, я еле сбежала из дома и вся в крови, израненная поехала в прокуратуру в Шаартузе (поселок городского типа, административный центр Шахритусского района Хатлонской области на юго-западе Таджикистана. — Прим. «Ферганы») и попросила принять заявление, — рассказал Зебо в интервью HRW. — Но когда я зашла и стала описывать, что произошло, офицер меня прервал: "Не сама ли ты виновата?", тут же позвонил мужу и сказал, что я здесь. Потом объявил: "Все закончится хорошо, иди прямо домой"».

Из прокуратуры она пошла в городской суд и рассказала судье, что муж ее избивал, в частности бил головой об стену. «Он выслушал, потом сразу позвонил мужу и спросил меня: "Почему ты вышла из дома в таком виде? Твой муж хороший человек, просто иди домой". Чиновники видели, что я вся в синяках и в крови, но ничего не сделали», — рассказала женщина. Когда Зебо обратилась за помощью к соседям, они тоже отказались вмешиваться: «Как мы можем тебя взять? Это семейные дела». В итоге Зебо с тремя детьми оказалась на улице.

Как и многие женщины в Таджикистане, Зебо жила с мужем в незарегистрированном браке, который узаконен лишь религиозным обрядом бракосочетания (никох). Муж стал избивать ее еще сильнее после рождения первого сына. «Он сказал, что получает удовольствие от этого», — утверждает женщина. Однажды, когда Зебо была беременна, муж вытолкнул ее из движущегося автомобиля, обвинив в том, что она обманывает его. Кроме того, он часто напивался и насиловал ее.

На минувшей неделе таджикские СМИ обнародовали историю другой женщины — 21-летней Мастоны из села Бальджуван в Бальджуванском районе Хатлонской области. По словам женщины, ее муж, Султон Ходжаев, побоями вынудил во время первой брачной ночи сознаться в отсутствии девственности: он заставлял ее «произнести вслух имя какого-то молодого человека, заставлял сказать, что мы имели добрачную сексуальную связь». «Я не могла все это повторить, но он сильно бил меня, от его ударов у меня пошла кровь из носа и лопнула ушная перепонка. Он стал угрожать, что подстрижет меня налысо и выставит из дома в чем мать родила. Я не выдержала всех этих издевательств и боли и призналась на камеру телефона, что вышла замуж не девственницей», — рассказала Мастона.

Брак, заключенный по настоянию родителей, продлился всего два дня, после этого они развелись, и теперь Мастона пытается восстановить репутацию. Медицинская экспертиза подтвердила девственность Мастоны.

По данным HRW, как минимум одна из трех женщин в Таджикистане подвергается побоям, сексуальному принуждению или иным формам насилия. В докладе, который подготовили в 2017 году таджикистанский Общественный фонд «Нотабене», бельгийское Международное партнерство по правам человека (МППЧ, Бельгия) и польский Хельсинкский фонд по правам человека, утверждалось, что домашнему насилию когда-либо подвергалась каждая вторая таджикская женщина. При этом под домашним насилием у правозащитников подразумевается не только физическое, но психологическое или экономическое воздействие.

Глава НПО «Женщины против насилия», адвокат Бахтиёр Насруллоев сообщил Радио «Озоди», что в 2017 году только к их юристам обратились более 600 женщин, около 400 – за психологической помощью. За девять месяцев 2018 года НПО приняла заявления у 355 женщин, ставших жертвами домашнего насилия.

Таджикская милиция реагирует на такие случаи неохотно и заводит дела, только если муж наносит тяжкие увечья. Один из последних случаев зарегистрирован в Аштском районе Согдийской области, где 29-летний житель Ашта, избивший свою 19-летнюю супругу, был задержан по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает сайт МВД Таджикистана, конфликт между супругами произошел 10 октября в поселке Шайдон, после чего женщина была доставлена в больницу, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 110 Уголовного кодекса республики (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха или какого‐либо органа либо утрату органом его функций…). За такое преступление в Таджикистане предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.