В России обнаружили 180 находившихся в розыске таджикистанцев

Владимир Колокольцев и Рамазон Рахимзода. Фото пресс-службы МВД России

За первые шесть месяцев 2018 года на территории России было выявлено 180 граждан Таджикистана, находящихся в розыске. Об этом рассказал министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода, сообщает Sputnik

«За первое полугодие 2018 года установлено местонахождение 286 граждан России, скрывавшихся в Таджикистане, а также 180 граждан Таджикистана, скрывавшихся в России, 124 из них были экстрадированы», — заявил Рахимзода на заседании объединенной коллегии министерств внутренних дел Российской Федерации и Таджикистана, которое прошло 16 октября в Душанбе.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев отметил, что не менее шести тысяч граждан Таджикистана ежегодно совершают преступления в России и в полтора раза больше — становятся жертвами мошенников. Министр подчеркнул, что неконтролируемые миграционные потоки способствуют росту наркоторговли, а треть граждан Таджикистана нарушили сроки пребывания.

В ходе коллегии были рассмотрены вопросы укрепления сотрудничества между МВД двух стран в поиске разыскиваемых граждан, в миграционной сфере и борьбе с терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия. Министры утвердили план сотрудничества ведомств на 2019 год.

Ранее, в середине июля, из Москвы в Таджикистан был экстрадирован волонтер помогавшей мигрантам организации Абдушукур Хакимов. Его обвиняли в членстве в запрещенном Исламском движении Узбекистана (ИДУ). Он покинул Таджикистан в 2006 году и писал в соцсетях о преследовании и угрозах со стороны таджикских правоохранительных органов. В августе текущего года Хакимова освободили из-под стражи в связи с тем, что он «искренне раскаялся и добровольно вернулся на родину».

В мае этого года в Таджикистане к 25 годам тюремного заключения приговорили известного в 1990-х годах местного священнослужителя Сайида Киёмиддина Гози. В ноябре 2017 года Гози был похищен спецслужбами России и Таджикистана в Санкт-Петербурге, где проживал последние годы и имел собственный бизнес.