Турецкие археологи обнаружили в Эгейском море остатки российского военного корабля XVIII века

Герб Российской империи на обломках корабля. Фото с сайта Basin.kulturturizm.gov.tr

Турецкие морские археологи обнаружили в Эгейском море близ города Дидим обломки российского военного корабля XVIII века. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и туризма Турции.

Остатки деревянного судна с днищем, обитым медными листами, найдены на глубине 65 метров, их разбросало на площади 200 квадратных метров, сообщил руководивший поисками археолог Харун Оздаш (Harun Özdaş) из Института морских наук и технологий (Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü, DBTE) Университета Девятого сентября (Dokuz Eylül Üniversitesi) в Измире. Были вытащены на поверхность 30 обломков, в том числе боеприпасы, ядра, детали такелажа и кухонные принадлежности.

Однако главной находкой, которую выделил ученый, была железная пушка длиной 2,95 метра и весом 2,5 тонны с надписью на кириллице и двуглавым орлом. «Мы были очень взволнованы, так как не ожидали найти ничего подобного», — сказал он.

«Это первое исследование, проведенное в Турции на глубине 65 метров», — отметил глава археологического отдела Министерства культуры Малик Аяз (Melik Ayaz). Подчеркивается также, что оно было проведено без иностранного участия с использованием исключительно турецких разработок. Артефакты были обнаружены с помощью роботизированной системы — необитаемого подводного аппарата.

Российские СМИ предположили, что найден корабль из российской эскадры, затонувший во время Чесменского сражения, хотя Чесма (Çeşme) находится напротив греческого острова Хиос, очень далеко от города Дидим, где сделана находка.

Во время Русско-турецкой войны 1768-1774 годов было много других морских сражений между флотами России и Османской империи, так что окончательная идентификация судна является делом будущего.